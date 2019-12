Samsung Galaxy A30s debiutuje w pojemniejszej wersji

Budżetowiec z serii Galaxy A 2019 dostępny jest także w wersji wyposażonej w 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Samsung Galaxy A30s jak sama nazwa wskazuje, jest odświeżonym modelem Galaxy A30. To smartfon z serii na rok 2019, który pozycjonowany jest jako budżetowe urządzenie. Galaxy A30s zadebiutował we wrześniu 2019 roku w Indiach. Samsung zaprezentował urządzenie w jednej wersji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon ten wyceniany jest na około 210 dolarów (około 800 zł netto), co powoduje, że jest naturalnym konkurentem na przykład dla Xiaomi Redmi Note 7.

Źródło: gizmochina.com

Najnowsze informacje przekazane pierwotnie przez portal 91mobiles wskazują, że Samsung udostępnił właśnie Samsunga Galaxy A30s w mocniejszej wersji z podwojoną ilością wbudowanej pamięci masowej.

Bazowy wariant wprowadzony do sprzedaży we wrześniu 2019 roku posiada 64 GB wbudowanej pamięci masowej oraz 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Takie ilości spotkać można również w starszych flagowcach Samsunga. Nowy wariant oferuje 128 GB wbudowanej pamięci masowej przy zachowaniu 4 GB pamięci operacyjnej.

Cena nowej konfiguracji została ustalona na około 225 dolarów (około 860 zł netto). Oznacza to, że za zaledwie 15 dolarów można otrzymać dodatkowe 64 GB wbudowanej pamięci masowej. To zdecydowanie oferta warta rozważenia. Tyle samo kosztuje dobrej klasy karta pamięci microSD o pojemności 64 GB.

Urządzenie dostępne będzie do zakupu w sklepach stacjonarnych na terenie całych Indii. W chwili obecnej nie wiadomo, czy nowy wariant pojawi się w innych krajach. Smartfon dostępny będzie w sprzedaży w kilku wersjach kolorystycznych: Prism Crush White, Prism Crush Violet oraz Prism Crush Black.

Pierwotnie Samsung Galaxy A30s został wprowadzony do sprzedaży w cenie detalicznej 240 dolarów. Później została ona obniżona do 210 dolarów. Podejrzewamy, że nowy 128 GB model zastąpi starszą konfigurację.

Źródło: gizmochina.com, 91mobiles.com