Samsung Galaxy A31 i Galaxy A41 - wycieka specyfikacja aparatów i baterii

Jakie matryce zaoferują tańsze średniaki z serii Galaxy A na 2020 rok? A może urządzenia zaskoczą nas ponadprzeciętnym czasem pracy na baterii?

Samsung wielkimi krokami szykuje się nie tylko do premiery flagowych modeli Galaxy S20 oraz składanego Galaxy Z Flip. Na rynku już wkrótce pojawią się inne, nie mniej ciekawe, ale równocześnie o wiele tańsze smartfony, które stanowią trzon sprzedaży urządzeń mobilnych Samsunga.

Źródło: samsung.com

Mowa oczywiście o przedstawicielach serii Galaxy A na rok 2020. W grudniu Samsung zaprezentował już pierwsze modele z rodziny Galaxy A 2020. Mowa o smartfonach Galaxy A71 oraz Galaxy A51.

Teraz oczekujemy premiery nieco tańszych modeli - Galaxy A41 oraz Galaxy A31.

Najnowsze informacje o tych smartfonach pochodzą z portalu GalaxyClub. Redaktorzy z Holandii twierdzą, że Galaxy A41 zadebiutuje na europejskich półkach sklepowych w okolicach wiosny tego roku. Model ten jest dla producenta jednym z najważniejszych, ponieważ zeszłoroczne Galaxy A40 i Galaxy A50 są obecnie najlepiej sprzedającymi się smartfonami Samsunga.

Podobnie, jak w przypadku Galaxy A51 również tańszy Galaxy A41 zaoferuje ulepszone aparaty fotograficzne. Pierwsze plotki donoszą, że Galaxy A41 może zaoferować matrycę główną o rozdzielczości 48 MP, co będzie znaczny skokiem w stosunku do 16 MP matrycy z Galaxy A40. Bardzo możliwe, że Koreańczycy wykorzystają identyczną matrycę, co w modelu Galaxy A51. Z przodu nadal otrzymamy taką samą 25 MP kamerkę do selfie.

Bardzo możliwe, że Samsung zdecyduje się na zwiększenie rozdzielczości aparatu w Galaxy A41 - wszystkie nowe flagowce zaoferują matryce o wysokich rozdzielczościach.

Samsungi Galaxy A lubią prezentować się w parach dlatego wraz z Galaxy A41 zadebiutuje jeszcze tańszy model Galaxy A31. Zaoferuje on taki sam 48 MP aparat, jak w Galaxy A51 oraz Galaxy A41.

Samsung Galaxy A31 po raz kolejny okaże się dużym telefonem w przystępnej cenie i będzie większy od droższego Galaxy A41. Świadczy o tym między innymi duża bateria. Akumulator Galaxy A31 ma pojemności 5000 mAh (znamionowo 4860 mAh), co jest sporym skokiem w porównaniu do 4000 mAh akumulatora z Galaxy A30.

W chwili obecnej nie wiadomo, kiedy dokładnie Samsung planuje zaprezentować nowe smartfony. Z pewnością nastąpi to po prezentacji flagowych modeli z serii Galaxy S20, których premiera zaplanowana jest na 11 lutego 2020 roku.

Źródło: galaxyclub.nl