Samsung Galaxy A31 otrzymuje certyfikat FCC

Wydanie certyfikatu przez Federalną Komisję Łączności Stanów Zjednoczonych zwiastuje nadchodzącą premierę.

Wszystko wskazuje na to, że po kilku miesiącach plotek i przecieków Samsung w końcu zaprezentuje oficjalnie swoje tanie smartfony z linii modelowej Galaxy A na 2020 rok. Mowa o modelach takich, jak Galaxy A21, Galaxy A31 oraz Galaxy A41.

Źródło: samsung.com

Najnowsze informacje donoszą, że jeden z wyżej wymienionych modeli - Galaxy A31 otrzymał właśnie kolejny certyfikat, który wymagany jest, aby wprowadzić urządzenie na rynek. Jego uzyskanie pozwala sądzić, że premiera urządzenia odbędzie się w przeciągu najbliższych tygodni.

Po pomyślnym przejściu przez proces certyfikacji modułów Wi-Fi oraz Bluetooth Samsung Galaxy A31 otrzymał certyfikat od Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC). Dodatkowo kilka dni temu na stronie internetowej producenta pojawiła się witryna wsparcia technicznego dla Galaxy A31.

Oczekuje się, że Samsung Galaxy A31 o numerze modelu SM-A315F w przeciwieństwie do droższych braci wyposażony będzie w układ MediaTek zamiast autorskiego Exynos'a. Mowa o procesorze MediaTek Helio P65, który do pomocy będzie miał 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej. W zależności od wariantu użytkownik będzie miał do dyspozycji 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością późniejszej rozbudowy za pomocą karty pamięci microSD.

Smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 10 wraz z One UI 2.0 od razu po wyjęciu z pudełka. Wymiary urządzenia mają wynosić 158,5 mm x 72 mm, co w skazuje, że wielkość będzie porównywalna do bezpośredniego poprzednika - modelu Galaxy A30s.

Galaxy A31 zaoferuje 48 MP aparat główny z obiektywem ultraszerokokątnym oraz matrycą do zdjęć Makro o rozdzielczości 5 MP. Z przodu znajdzie się miejsce dla 25 MP kamerki do selfie. Samsunga Galaxy A31 zasilany będzie sporym akumulatorem o pojemności 5000 mAh (model EB-BA315ABY). Nie zabraknie systemu szybkiego, 15 W ładowania z wykorzystaniem portu USB Typu C.

Źródło: sammobile.com