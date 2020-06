Samsung Galaxy A31 w Europie - procesor Helio P65 i wysoka cena

Samsung zaprezentował właśnie nowego smartfona. Niestety tanie modele z rodziny Galaxy A stają się coraz droższe.

Samsung Galaxy A31 doczekał się debiutu już w marcu tego roku, ale od tamtej pory słuch o nim zaginął. Teraz smartfon oficjalnie pojawił się w sprzedaży w Hiszpanii.

Samsung Galaxy A31 w kolorze Prism Crush Black

Co wiemy o najnowszym Samsungu Galaxy A31? Zasadniczo Galaxy A31 to przystępny cenowo smartfon ze średniej niższej półki cenowej. Jest to bezpośredni następca modelu Galaxy A30, ale niestety wysoka cena powoduje, że w sklepach konkurował będzie raczej z Galaxy A40, a może nawet Galaxy A50.

Smartfon wyposażono w 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Obecnie urządzenie dostępne jest w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych - Prism Crush Black oraz Prism Crush Blue. Cena detaliczna została ustalona na 299 Euro.

Samsung Galaxy A31 pojawił się na oficjalnej stronie internetowej producenta. Telefon wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Jest to panel Infinity-U z niewielkim wycięciem w kształcie litery U, w którym umieszczono kamerkę do Selfie.

W chwili obecnej w Europie niedostępny jest mocniejszy wariant Galaxy A31 z 6 GB pamięci operacyjnej.

Z tyłu obudowy znajdziemy aż cztery aparaty - główny 48 MP, 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 5 MP czujnik głębi i 5 MP obiektyw do zdjęć makro. W wycięciu umieszczono 20 MP kamerkę do Selfie.

Klasycznie już dla nowych smartfonów Samsunga na pokładzie znalazło się miejsce dla sporej baterii o pojemności 5000 mAh. Czytnik linii papilarnych wbudowano w ekran. Istnieje również możliwość skorzystania z funkcji rozpoznawania twarzy.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z nie najnowszą już wersją nakładki One UI 2.0. Nie zabrakło NFC, Bluetooth 5.0, LTE oraz portu USB Typu C. Telefon kompatybilny jest z Dolby Atmos.

