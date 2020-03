Samsung Galaxy A31 z procesorem MediaTek przyłapany w bazie Geekbencha

Tani smartfon z Korei może zostać wyposażony w procesor MediaTek'a. Jakiej wydajności możemy oczekiwać?

Samsung Galaxy A30 to spory smartfon z 6,4 calowym wyświetlaczem AMOLED, który sprzedawany jest w bardzo przystępnej cenie. Urządzenie to jest tańsze, a jednocześnie większe od swojego droższego brata - modelu Galaxy A40. Oba urządzenia są jednak produkami na 2019 rok, a producent przygotowuje się już do wprowadzenia ich następców.

Źródło: samsung.com

O Samsungu Galaxy A31 usłyszeliśmy po raz pierwszy w listopadzie 2019 roku jeszcze przed oficjalną premierą pierwszych modeli z rodziny Galaxy A 2020 - Galaxy A51 oraz Galaxy A71. Od tej pory co jakiś czas w sieci pojawiają się plotki dotyczące Galaxy A31 oraz innych modeli z serii Galaxy A 2020. Najnowsza informacja, która pojawiła się w sieci dotyczy wydajności nadchodzącego smartfona. Dzięki globalnej bazie danych Geekbencha do internetu trafił rezultat końcowy testu przeprowadzonego na Galaxy A31. Wpis został zauważony po raz pierwszy przez NashvilleChatterClass i ujawnia nieco informacji na temat specyfikacji technicznej nadchodzącego smartfona.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Geekbencha Samsung Galaxy A31 o oznaczeniu modelu SM-A315F (wersja europejska) wyposażony zostanie w procesor MediaTek MT6768V/CA (Helio P65). To ośmiordzeniowy układ o taktowaniu 1,7 GHz. Na płycie głównej znalazło się także miejsce dla 4 GB pamięci operacyjnej.

Urządzenie otrzymało 349 punktów w teście jednowątkowym oraz 1291 punktów w teście wielowątkowym. Testy zostały przeprowadzone na systemie operacyjnym Android w wersji 10. Podobne rezultaty w teście osiągnął Google Pixel 3a oraz Motorola One Action.

Zeszłoroczny Galaxy A30 w teście jednowątkowym osiągnął wynik 258 punktów, a w teście wielowątkowym 942. Oznacza to, że mimo zastosowania procesora MediaTek nowy smartfon będzie zauważalnie wydajniejszy od swojego poprzednika.

Galaxy A31 pojawi się w podstawowym wariancie z 32 GB wbudowanej pamieci masowej, co ma obniżyć cenę detaliczną.

Źródło: gizchina.com