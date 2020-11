Samsung Galaxy A32 5G - najtańszy smartfon z modemem sieci 5G

Koreańczycy pracują nad smartfonem, który może być hitem u operatorów. Przy okazji Galaxy A32 5G powinien spopularyzować sieć nowej generacji w naszym kraju.

Wiemy już, że Samsung przygotowuje się do prezentacji kolejnych smartfonów z 5G. Następnym smartfonem z obsługą sieci nowej generacji będzie Galaxy A32 5G. Stanie się on najtańszym urządzeniem koreańskiego producenta z wbudowanym modemem sieci 5G. Dodatkowo dzięki atrakcyjnej cenie oraz dobrym relacjom Samsunga z operatorami, Galaxy A32 5G prawdopodobnie w dużym stopniu przyczyni się do popularyzacji sieci 5G w wielu krajach.

Samsung Galaxy A32 5G

Najnowszy raport pokazuje, jak wyglądać będzie nadchodzący Samsung Galaxy A32 5G. Rendery, które trafiły właśnie do sieci ukazują urządzenie w pełnej krasie, a na dodatek wyglądają na bardzo realistyczne.

Samsung Galaxy A32 5G zaoferuje ekran z wycięciem w kształcie kropli wody oraz sporą ramką dolną. Smartfon wyposażony zostanie w czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Z tyłu znajdziemy płaskie plecki z obudową obiektywów, która do złudzenia przypomina tą z Galaxy Note 20 Ultra (zapoznaj się z naszą recenzją

).

Główny aparat umożliwi wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 48 Mp. Do pomocy trzyma 2 MP sensor głębi oraz prawdopodobnie aparat ultraszerokokątny, ale nie jest to jeszcze potwierdzona informacja. Obudowa obiektywów będzie wystawać około 1 mm nad powierzchnię plecków.

Smartfon zaoferuje również 6,5 calowy wyświetlacz oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Nie zabraknie portu USB Typu C oraz gniazda słuchawkowego Jack, które nie jest już często spotykanym elementem.

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A32 5G oficjalnie zostanie zaprezentowany na początku 2021 roku. Możliwe, że jego premiera odbędzie się podczas Galaxy Unpacked.

Źródło: xda-developers.com