Samsung Galaxy A40s - aktualizacja do Androida 10 już dostępna

Galaxy A40s otrzymuje Androida 10. Szkoda, że Samsung nie zabrał się za aktualizacje popularnego w naszym kraju modelu Galaxy A40.

Samsung udostępnił już aktualizacje do Androida 10 dla kilku modeli ze średniej półki cenowej. Mowa tu o smartfonach Galaxy M20 i Galaxy M30, które w Indiach otrzymały stosowne oprogramowanie już w ubiegłym miesiącu. Najnowsze informacje z Azji donoszą, że Galaxy A40s również dołączył do grona modeli, które otrzymały aktualizacje do Androida 10.

Faktycznie Samsung postanowił zaktualizować model Galaxy A40s do Androida 10 na terenie Chin i Hong Kong'u. Tym samym urządzenie to stało się trzecim nie flagowym smartfonem Galaxy, który otrzymał Androida 10 z One UI 2.0 zaraz po Galaxy S10, Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 9.

Model Samsung Galaxy A40s zadebiutował nieco później, niż cała linia Galaxy A 2019 i to właśnie prawdopodobnie dlatego Samsung zdecydował się udostępnić aktualizację dla tego modelu zamiast dla popularnego nad Wisłą Galaxy A40.

Samsung Galaxy A40 w wersji bez literki "s" w nazwie otrzyma Androida 10 w okolicach kwietnia 2020 roku. Na pocieszenie możemy dodać, że aktualizacje przebiegają zgodnie z planem, a Samsung udostępnia Androida 10 dla kolejnych modeli wcześniej, niż zakładano.

