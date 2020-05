Samsung Galaxy A41 - kompaktowy smartfon wkracza na polski rynek

Jeszcze w tym miesiącu w sprzedaży znajdzie się Samsung Galaxy A41 - kompaktowy smartfon, obsługujący dwie karty SIM. Jak prezentuje się jego specyfikacja?

Galaxy A41 to najnowszy przedstawiciel rodziny "średniaków", czyli Galaxy A. Wyposażony został w wyświetlacz Super AMOLED Infinity-U o wielkości 6,1" , w którego ekran wmontowano czytnik linii papilarnych. Jego jednostka centralna to procesor MediaTek Helio P65 z 4GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 64GB miejsca, ale telefon obsługuje także karty pamięci microSD, dzięki czemu można zwiększyć ilość dostępnej przestrzeni. Zasila go bateria o pojemności 3500 mAh, wspierająca szybkie ładowanie 15W.

Samsung zwraca uwagę na aparaty, w jakie wyposażono ten telefon. Z tyłu mamy trzy obiektywy. Główny to 48 MP, a towarzyszą mu ultraszerokokątny 8 MP oraz makro 5 MP. Na przedzie znajduje się obiektyw 25 MP, który dysponuje funkcją Live Focus. Ma ona umożliwić zarówno wykonywanie wysokiej jakości zdjęć selfie, jak i prowadzenie rozmów wideo. Jak podaje producent: "system rozpoznaje i optymalizuje 20 popularnych fotograficznych tematów dzięki analizie scen dokonywanej przez AI.". Smartfon ma w obudowie dwa sloty na karty SIM i jeden na kartę pamięci.

Galaxy A41 można będzie nabyć w trzech wersjach kolorystycznych: Prism Crush Black, Prism Crush White i Prism Crush Blue. Niestety, nie podano jeszcze ceny za ten telefon.