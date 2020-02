Samsung Galaxy A41 - nowe zdjęcia i specyfikacja techniczna

Samsung zamierza odświeżyć swojego bestsellerowego smartfona. Czego możemy spodziewać się po następcy Galaxy A40?

Samsung zaprezentował już modele Galaxy A51 oraz Galaxy A71, które są pierwszymi przedstawicielami serii Galaxy A na 2020 rok. Teraz po dwóch miesiącach od ich premiery Koreańczycy zamierzają wprowadzić na rynek kolejny model - Galaxy A41. Zastąpi on świetnie sprzedającego się w naszym kraju Samsunga Galaxy A40.

Źródło: gizchina.com

Jak dotąd ujawniono nieco informacji na temat nadchodzącego smartfona. Dziś w sieci pojawiły się kolejne wiadomości odnoszące się do specyfikacji technicznej oraz wyglądu najnowszego Galaxy A41.

Najnowsze przecieki od PriceBaba i @OnLeaks przynoszą rendery CAD Sasmunga Galaxy A41.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung Galaxy A41 będzie podobny do droższych braci - Galaxy A51 i Galaxy A71 z jednym małym wyjątkiem. Tańszy model posiadał będzie niewielkie wycięcie w ekranie, w którym umieszczona zostanie kamerka do selfie. Droższe modele posiadają aparat umieszczony bezpośrednio w wyświetlaczu.

Z tyłu widać prostokątną obudowę obiektywów, w której znalazło się miejsce dla trzech matryc oraz diody doświetlającej. Według @OnLeaks smartfon zaoferuje 48 MP matrycę główną. Przypuszczenie będzie to moduł Samsung GM1. Nie zabraknie modnego obiektywu ultra szerokokątnego oraz matrycy przeznaczonej do wykonywania fotografii w trybie makro.

Tylny panel wykonany będzie z błyszczącego plastiku z delikatnymi wzorami. Na renderach nie widać czytnika linii papilarnych, co może wskazywać na to, że został on umieszczony bezpośrednio w wyświetlaczy tak, jak w droższych modelach.

Na prawym boku umieszczono przycisk zasilający oraz przyciski do regulacji głośności.

Dolna krawędź zawierać będzie port USB Typu C oraz gniazdo Jack 3,5 mm, które jest coraz rzadziej spotykane.

Smartfon zasilany będzie przez procesor MediaTek Helio P65, co jest sporą zmianą w stosunku do autorskiego Exynos'a w Galaxy A40. Nie zabraknie 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 10 z One UI 2.0.

Źródło: gizchina.com