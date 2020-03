Samsung Galaxy A41 - oficjalna specyfikacja nowego smartfona

Samsung zaprezentował kolejnego średniaka z rodziny Galaxy A. Czym ciekawym charakteryzuje się model A41?

O modelu Samsung Galaxy A41 krążyły już od dłuższego czasu plotki i przecieki. Dzisiaj nastąpił ich kres - znamy dokładnie pełną specyfikację następcy A40, który ma trafić na rynek w lipcu. Wyświetlacz to Super AMOLED 6,1", pokazujący obraz w jakości Full HD+. Umieszczono w nim notcha w kształcie łzy, gdzie mieści się obiektyw aparatu przedniego 25 Mpix. Ma on także wbudowany czytnik odcisków palców. Zgadza się to z tym, co podawały wcześniejsze przecieki, jednak tył znacząco różni od pogłosek. Nie ma tu zapowiadanego, kwadratowego pola obiektywów - zamiast tego widzimy je w pionie. Są to: główny 48 Mpix, szerokokątny 8 Mpix oraz sensor głębi 5 Mpix.

A teraz najważniejsze, czyli to, co pod obudową. Tu zaś mamy procesor MediaTek Helio P65 z 4GB of RAM oraz 64GB pamięci. Całość zasila bateria 3 500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 15W. Niestety, nie ma oficjalnych informacji i portach i łączach. Galaxy A40 ma USB typu C oraz audio 3,5 mm, być może to się nie zmieni. Urządzenia będzie dostępne w trzech kolorach: błękitnym, białym oraz czarnym. Jak wspominałem wcześniej - smartfon wchodzi do sprzedaży w lipcu, jednak dotyczy to tylko Japonii. Data globalnej premiery nie została podana, o cenach także nic nie wiadomo.

Źródło: XDA Developers