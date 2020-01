Samsung Galaxy A41 - test Geekbench zdradza specyfikację

Seria A to średniaki Samsunga, które mają podbić w tym roku rynek. Dzisiaj pojawiają się kolejne informacje na temat następcy A40, czyli Galaxy A41.

Samsung Galaxy A41 został przetestowany w serwisie Geekbench. Jak zwykle przy podaniu wyników zaprezentowano, jakimi podzespołami dysponował testowany smartfon, co dało nam cenne informacje na jego temat. Jednak zacznijmy najpierw od rezultatów - w teście jednego rdzenia model ten uzyskał 1684 punkty, a przy wielu - 5043. To całkiem dobre rezultaty. A jego jednostką centralną jest procesor MT6768, taktowany na 1,70 GHz. To oznaczenie kodowe oznacza MediaTek Helio P65. Był wyposażony w 4GB RAM i działał pod kontrolą systemu Android 10.

Źródło: mysmartprice

Jak dowiedzieliśmy się niedawno, Galaxy A41 ma zasilać akumulator 3500 mAh. Przewidziano 64GB pamięci dla użytkowników. Główny obiektyw aparatu tylnego ma mieć 48 Mpix, a towarzyszą mu drugi obiektyw 25 Mpix oraz 2 Mpix i makro. Spodziewamy się, że model ten zadebiutuje wraz z Galaxy A31 - o którym zresztą wiemy tyle, co nic. Prawdopodobnie oba znajdą się w sprzedaży już w pierwszym kwartale tego roku.

Źródło: PlayfulDroid