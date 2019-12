Samsung Galaxy A5 2017 otrzymuje najnowsze poprawki zabezpieczeń

Popularny średniak z 2017 roku otrzymał właśnie aktualne poprawki zabezpieczeń. Na nowszego Androida nie ma co liczyć.

Samsung Galaxy A5 2017 podczas swojej premiery od razu otrzymał przydomek mniejszego Samsunga Galaxy S7. Oba urządzenia wyglądały niemalże identycznie. Oczywiście tańszy model Galaxy A wyposażony był w nieco słabsze podzespoły, ale w zamian oferował port USB Typu C, którego zabrakło w Galaxy S7.

Źródło: samsung.com

Niedawno informowaliśmy, że prawie czteroletni flagowiec od Samsunga otrzymał poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2019 roku. Obecnie bardzo podobna aktualizacja trafiła do posiadaczy Samsunga Galaxy A5 2017.

Galaxy A5 2017 zadebiutował 2 stycznia 2017 roku, więc za dosłownie kilka dni obchodził będzie trzecie urodziny. Cieszy nas, że Samsung nie zapomina o swoich starszych urządzeniach i jako jeden z niewielu producentów przykłada się do aktualizacji poprawek zabezpieczeń. Szkoda, że smartfonie nie otrzyma aktualizacji do Androida 9.0 Pie z One UI 1.0, ani tym bardziej do Androida 10 z One UI 2.0, ale świetną wiadomością jest, że jego użytkownicy mogą nadal bezpiecznie korzystać ze swojego urządzenia.

Najnowsza aktualizacja o numerze kompilacji A520FXXUCCSL1 waży nieco ponad 50 MB i nie dodaje żadnych nowych funkcji. Oprogramowanie przynosi jedynie grudniowe poprawki zabezpieczeń, które wprowadzają 32 poprawki bezpieczeństwa od Google oraz 13 poprawek, na które podatne były jedynie urządzenia Samsunga.

To prawdopodobnie jedna z ostatnich aktualizacji modelu Galaxy A5 2017. Podejrzewamy, że od lutego 2020 roku Samsung przestanie co miesiąc aktualizować swojego średniaka. Ze względu na wiek podobnie, jak Galaxy S7 otrzymał on będzie poprawki zabezpieczeń raz na kwartał.

Źródło: galaxyclub.nl