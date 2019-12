Samsung Galaxy A50 - aktualizacja naprawia czytnik linii papilarnych

Samsung zaktualizował właśnie swojego hitowego średniaka. Producent informuje, że rozwiązał problemy z czytnikiem linii papilarnych.

Około 3 tygodni temu w sieci pojawiły się informacje na temat problemów z czytnikiem linii papilarnych w Samsungu Galaxy A50, który jest w chwili obecnej jednym z najlepiej sprzedających się smartfonów tego producenta. Użytkownicy polubili model Galaxy A50 za połączenie świetnej jakości wykonania z wyważoną specyfikacją techniczną i obecnością nowinek z flagowych modeli, jak między innymi czytnik linii papilarnych w ekranie. To właśnie z tym elementem ostatnimi czasy Samsung Galaxy A50 miał problem. Samsung wraz z listopadową aktualizacją zabezpieczeń wprowadził zmiany w kodzie, które miały poprawić system rozpoznawania odcisków palców w Galaxy A50.

Niestety efekt wprowadzonych zmian był odwrotnie proporcjonalny. Użytkownicy smartfonów zaczęli donosić, że posiadają problemy z rejestracją nowych odcisków palców. Oprogramowanie z listopada posiadło błąd, który uniemożliwiał rejestracje nowych odcisków palców. Smartfon przerwał proces i informował użytkownika o braku możliwości rejestracji linii papilarnych. Na szczęście zarejestrowane wcześniej odciski palców działały bez zmian, a teraz wraz z wprowadzeniem grudniowych poprawek zabezpieczeń Samsung wyeliminował problem, z którym borykali się posiadacze Galaxy A50 na przestrzeni ostatnich dni.

Proces rejestracji odcisków palców przerywany był na oprogramowaniu o numerze kompilacji A505FNXXS3ASK9 oraz A505FDDS3ASK8. Skanowanie nowych odcisków palców dochodziło do 41 procent, po czym cały proces był przerywany. Samsung Galaxy A50 wyświetla wtedy komunikat: "Upewnij się, że czujnik linii papilarnych jest czysty i suchy, a następnie spróbuj ponownie".

Co ważne użytkownicy doświadczyli powyższych problemów, ponieważ Samsung w monicie informującym o aktualizacji doradzał, aby po jej przeprowadzeniu skonfigurować odciski palców na nowo, co miało przyczynić się do poprawy działania skanera. W konsekwencji tych działań część użytkowników przez kilka tygodniu musiała korzystać z innych form zabezpieczenia urządzenia.

Najnowsza aktualizacja o numerze kompilacji A505FDDU3ASKA została udostępniona już na pierwszych smartfonach Galaxy A50. Pierwsze testy potwierdzają, że Samsung faktycznie uporał się z problemem.

