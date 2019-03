Samsung Galaxy A50 już w sprzedaży

Samsung Galaxy A50, pierwszy przedstawiciel nowej serii Galaxy A trafił właśnie do salonów sprzedaży w sieci partnerów. Co ma do zaoferowania?

Galaxy A50 to smartfon o wygodnym, smukłym kształcie i gładko zaokrąglonych krawędziach, wyposażony w nowy ekran Super AMOLED Inifinty-U o przekątnej 6,4". Co ważne, by zapewnić bardziej intuicyjną interakcję z urządzeniem, firma Samsung wyposażyła model Galaxy A50 w funkcję odblokowywania za pomocą odcisku palca na ekranie. Urządzenia zasila bateria 4000 mAh, z funkcją szybkiego ładowania. Galaxy A50 - specyfikacja Wyświetlacz: Infinity–U 6,4”, FHD+ (1080×2340) Super AMOLED

Wymiary: 158,5 x 74,7 x 7,7 mm

Wzornictwo: 3D Glasstic

Procesor: Quad 2,3GHz + Quad 1,7GHz

Aparat przedni: 25Mpix FF (F2.0)

Aparat tylny: 25MP AF (F1.7) + 5MP FF (F2.2) + 8MP FF (F2.2)

RAM: 4 GB

Pamięć: 128 GB

Bateria: 4000 mAh

Funkcje: Odblokowywanie za pomocą odcisku palca na ekranie, szybkie ładowanie. Urządzenie jest dostępne w czterech nowych, charakterystycznych opcjach kolorystycznych: czarnej, białej, niebieskiej i koralowej.