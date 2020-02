Samsung Galaxy A50 już wkrótce z Androidem 10 na pokładzie

Samsung szykuje się do aktualizacji swojego najpopularniejszego średniaka.

Premiera Samsunga Galaxy A50 była dla Koreańczyków strzałem w dziesiątkę. Inżynierom udało się zaprojektować idealnie wyważone urządzenie w przystępnej cenie. Aby zachęcić do zakupu potencjalnych klientów Samsung zastosował technologie znane z droższych modeli, jak czytnik linii papilarnych w ekranie, a jednocześnie nie zdecydowano się na wprowadzenie radykalnych kompromisów.

Nic dziwnego, że Galaxy A50 szybko stał się jednym z najlepiej sprzedających się smartfonów Samsunga, a część użytkowników porównuje go nawet z Pixel'em 3a. Wielu użytkowników Galaxy A50 z pewnością z niecierpliwością patrzy na doniesienia o udostępnianiu aktualizacji do Androida 10 na kolejne urządzenia. Informowaliśmy już, że Samsung pracuje również nad Androidem 10 dla modelu Galaxy A50. Możliwe, że aktualizacja jest już prawie ukończona.

Niestety smartfony z serii Galaxy A nie biorą w tym roku udziału w programie Android 10 beta, więc użytkownicy Galaxy A50 nie mogą zainstalować wersji poglądowych, a my nie wiemy, jak wygląda proces produkcji Androida 10 na średniaka z Korei.

W chwili obecnej nie wiadomo dokładnie, kiedy Galaxy A50 otrzyma aktualizacje do Androida 10. Polska aplikacja Samsung Memebers informuje, że stosowne oprogramowanie pojawi się w maju tego roku. Istnieje jednak spora szansa, że aktualizacja zostanie wprowadzona wcześniej, niż zostało to zaplanowane. Samsung już kilkukrotnie zaktualizował swoje urządzenia do Androida 10 wcześniej, niż wskazywał na to harmonogram.

Prace nad Androidem 10 z One UI 2.0 na Samsunga Galaxy A50 trwają już od ponad miesiąca. Teraz urządzenie otrzymało certyfikat Wi-Fi dla modeli pracujących pod kontrolą Androida 10. To idealny dowód na to, że prace nad nowym oprogramowaniem są już w zaawansowanym stadium. Wydanie certyfikatu Wi-Fi dla urządzenia przez Wi-Fi Alliance oznacza, że prace nad Androidem 10 dla Galaxy A50 są na ukończeniu. Certyfikat został wydany wczoraj - 5 lutego 2020 roku dla europejskich modeli o numerze modelu A505FN.

