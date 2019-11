Samsung Galaxy A50 - najnowsza aktualizacja psuje czytnik linii papilarnych

Najnowsza aktualizacja wprowadza błąd, który uniemożliwia dodanie nowych skanów palca.

Zabezpieczenia biometryczne zastosowane w smartfonach Samsunga z 2019 roku do idealnych nie należą. Krótko po premierze flagowych modeli z serii Galaxy S10 okazało się, że skaner jest niezbyt dokładny. Później użytkownicy donieśli, że czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie można łatwo złamać. Samsung zajął się naprawą błędu i rozwiązał problem. W międzyczasie udostępniono najnowszą aktualizację dla Samsunga Galaxy A50. To popularny w naszym kraju smartfon z średniej półki cenowej. Dodatkowo w chwili obecnej jest to najtańszy smartfon koreańskiego producenta z czytnikiem linii papilarnych umieszczonym w ekranie.

Niestety wszystko wskazuje na to, że najnowsza aktualizacja psuje oprogramowanie odpowiedzialne za pracę czytnika linii papilarnych. Użytkownicy raportują, że pomimo iż skaner działa bez zastrzeżeń to nie da się dodać kolejnych odcisków palca. To dosyć niespodziewana sytuacja, ponieważ Samsung raportuje, że nowe oprogramowanie ma poprawiać system rozpoznawania odcisków palca.

Udostępniona kilka dni temu aktualizacja oprogramowania układowego informuje w rejestrze zmian, że poprawiono rozpoznawanie odcisków palców. Jak zwykle w takich przypadkach bywa producent zaleca, aby po aktualizacji usunąć wszystkie zapisane odciski palców i zeskanować je ponownie. Niestety w oprogramowaniu A505FNXXS3ASK9 i A505FDDS3ASK8 jest to niemożliwe.

Spora część użytkowników raportuje, że podczas rejestracji swoich linii papilarnych proces osiąga 41 procent i kończy się. GalaxyClub informuje, że po wielu próbach urządzenie samodzielnie przerywa proces instalacji i wyświetla następujący komunikat "Upewnij się, że czujnik linii papilarnych jest czysty i suchy, a następnie spróbuj ponownie". Inni użytkownicy informują, że nawet jeżeli uda im się zarejestrować odciski palców na nowo to urządzenie nie pozwala ich użyć do odblokowania systemu.

W chwili obecnej problem jest poważny, a na dodatek brakuje rozwiązania. Nie ma wątpliwości, że najnowsza wersja oprogramowania zawiera błąd. Na szczęście oznacza to, że Samsung może łatwo naprawić go udostępniając kolejną aktualizacje oprogramowania układowego w systemie OTA. W chwili obecnej zalecamy, aby nie kasować zapisanych odcisków palców. Alternatywnie można zabezpieczyć Galaxy A50 za pomocą kodu PIN lub standardowego hasła.

Źródło: sammobile.com