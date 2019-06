Samsung Galaxy A50 vs Google Pixel 3a - który średniak okaże się lepszy?

Testujemy dwa smartfony ze średniej półki cenowej, które posiadają flagowe cechy. Który z nich okaże się lepszym wyborem?

Spis treści

Smartfony z roku na rok oferują coraz więcej możliwości i unikatowych funkcji, takich, jak np. Memoji, rewelacyjna jakość zdjęć czy estetyczne bezramkowe ekrany. Konsekwencją ciągłego rozwoju tego typu urządzeń jest stały wzrost cen. Smartfony premium coraz częściej kosztują ponad 1000 dolarów, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia nawet w kontekście najdroższych konfiguracji iPhone'a. Obecnie topowe modele takie, jak iPhone Xs, Samsung Galaxy S10+ kosztują powyżej 4000 zł.

Źródło: pcworld.com

Z tego właśnie powodu wiele osób, które kiedyś kupowały flagowe urządzenia rozgląda się za tańszymi alternatywami z średniej półki cenowej, a producenci robią co mogą, aby przyciągnąć do siebie klientów i oferują coraz ciekawsze urządzenia. Telefony kosztujące na wolnym rynku około 1500-1700 zł to także łakomy kąsek dla operatorów, którzy chętnie sprzedają tego typu urządzenia wraz z różnego rodzaju usługami takimi, jak abonament na telefon, internet lub telewizję.

Postanowiliśmy przetestować dwa sztandarowe modele ze średniej półki cenowej - Samsunga Galaxy A50 oraz Google Pixel 3a. Samsung jest oficjalnie dostępny w Polskiej dystrybucji oraz u operatorów. Chcąc kupić Google Pixel'a musimy udać się do Niemiec lub kupić go za pośrednictwem niemieckiego portalu Amazon.

Samsung Galaxy A50 vs Google Pixel 3a: Wymiary oraz wyświetlacz

Jeżeli szukasz małego telefonu to Samsung Galaxy A50 z pewnością nie jest urządzeniem dla Ciebie. Oferuje on ekran o przekątnej 6,4 cala, a wymiary obudowy są podobne do Galaxy S10+. Samsung zastosował wyświetlacz Infinity-U, który posiada niewielkie wycięcie, w którym umieszczono głośnik i kamerę. Google sprzedaje Pixel’a 3a w dwóch wersjach – 3a oraz 3a XL. Podstawowy model posiada ekran o przekątnej 5,6 cala, a wersja XL 6 cali. W przeciwieństwie do Samsunga Pixel’e nie posiadają wycięcia w ekranie, ale przez to posiadają zauważalnie większe ramki.

Oto parametry techniczne ekranów:

Samsung Galaxy A50: 6,4 cala FullHD+ 2340 x 1080 pikseli, AMOLED

6,4 cala FullHD+ 2340 x 1080 pikseli, AMOLED Google Pixel 3a: 5,6 cala FullHD+ 2220 x 1080 pikseli, OLED

5,6 cala FullHD+ 2220 x 1080 pikseli, OLED Google Pixel 3a XL: 6 cali FullHD+ 2220 x 1080 pikseli, OLED

Źródło: techadvisor

Tak, jak już wspominaliśmy Samsung zastosował wycięcie w ekranie, dzięki czemu 6,4 calowy A50 jest nieco mniejszy, niż Google Pixel 3a XL wyposażony w 6 calowy wyświetlacz. Najmniejszym urządzeniem jest Pixel 3a.

Oto wymiary urządzeń:

Samsung Galaxy A50: 158.5 x 74.7 x 7.7mm

158.5 x 74.7 x 7.7mm Google Pixel 3a: 151.3 x 70.1 x 8.2 mm

151.3 x 70.1 x 8.2 mm Google Pixel 3a XL: 160.1 x 76.1 x 8.2 mm

Źródło: techadvisor

Smartfony Pixel z serii 3a wyglądają niemalże identycznie, jak starsze i droższe modele 3 i 3 XL, ale są wykonane z tworzywa sztucznego. Galaxy A50 nie jest aż tak podobny do flagowego modelu S10, ale to nadal bardzo dobrze wyglądające urządzenie. W przeciwieństwie do topowego telefonu koreańskiego producenta A50 nie posiada kamery umieszczonej w ekranie, a ramki są nieco grubsze. Również A50 wykonany jest z tworzywa sztucznego.

Samsung Galaxy A50 vs Google Pixel 3a: Procesor i specyfikacja techniczna

Jak przystało na telefony ze średniej półki cenowej w środku nie znajdziemy topowego procesora i wielu GB pamięci operacyjnej, ale zastosowane podzespoły w zupełności wystarczają do codziennej pracy z wieloma aplikacjami oraz sporadycznego grania w mniej wymagające gry.

Samsung Galaxy A50:

Procesor: Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz

Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz Pamięć RAM: 4GB

4GB Pamięć masowa: 64GB

Źródło: techadvisor

Google Pixel 3a/3a XL:

Procesor: Snapdragon 670

Snapdragon 670 Pamięć RAM: 4GB

4GB Pamięć masowa: 64GB

Źródło: techadvisor

Samsung zdecydował się na zastosowanie autorskiego procesora Exynos 9610 wykonanego w 10 nm procesor technologicznym. Google zaimplementowało układ Qualcomm Snapdragon 670, który wyprodukowano w 14 nm procesie technologicznym. W benchmarkach i testach syntetycznych oba układy wypadają bardzo porównywalnie, a każde urządzenie działa bardzo płynnie, sprawie i jest odpowiednio responsywne. Specyfikacja techniczna została bardzo dobrze wyważona. Cieszy również, że zarówno Google, jak i Samsung nie zdecydowali się na usunięcie gniazda słuchawkowego Jack.

W Polsce Samsung oferuje model Galaxy A50 ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej (w USA dostępna jest również wersja z 64 GB), a urządzenie oferuje slot na karty pamięci microSD. Raczej nie będziesz musiał z nich korzystać, ponieważ 128 GB to bardzo dużo miejsca. Taka ilość powinna wystarczyć nawet bardziej zaawansowanym użytkownikom. Google Pixel 3a oraz 3a XL oferują 64 GB wbudowanej pamięci masowej, której nie można rozszerzyć. To jedyna konfiguracja sprzętowa, jaką możemy kupić.

Oba urządzenia posiadają czytniki linii papilarnych. W przypadku Google Pixel 3a i 3a XL skanery umieszczone zostały na pleckach urządzenia. Samsung zdecydował się na umieszczenie optycznego czytnika linii papilarnych wbudowanego w ekran AMOLED.

Źródło: techadvisor

Oba urządzenia pracują pod kontrolą Androida 9.0 Pie. Standardowo dla Google Pixel nie posiada żadnych dodatkowych aplikacji oraz nakładek graficznych. Samsung wyposażył Galaxy A50 w nowy interfejs ONE UI w wersji 1.1.

Samsung Galaxy A50 vs Google Pixel 3a: Bateria i ładowanie

Na papierze Samsung Galaxy A50 posiada dużą przewagę nad Pixelem 3a oraz 3a XL w kwestii żywotności baterii.

Galaxy A50: 4000mAh

4000mAh Pixel 3a: 3000mAh

3000mAh Pixel 3a XL: 3700mAh

Pojemność baterii to jednak nie wszystko. Google bardzo dobrze optymalizuje swoje urządzenia, ponieważ jest producentem zarówno urządzenia (które produkowane jest przez inne firmy), jak i oprogramowania, dzięki czemu w rzeczywistości wszystkie urządzenia oferują bardzo porównywalne czasy na pojedynczym ładowaniu. Wszystkie telefony oferują szybkie ładowanie.

Samsung Galaxy A50 vs Google Pixel 3a: Aparaty

Zarówno Samsung, jak i Google kładą duży nacisk na jakość zdjęć, choć robią to w odmienny sposób.

Galaxy A50:

Przedni aparat: 25 MP

25 MP Tylny aparat: 25 MP, f/1.7 + 5MP (czujnik głębi) + 8MP (ultra-wide)

Pixel 3a/3a XL:

Przedni aparat: 8 MP

8 MP Tylny aparat: 12.2MP, f/1.8

Źródło: techadvisor

Patrząc jedynie na specyfikację techniczną obu aparatów można odnieść wrażenie, że Google jest o kilka lat do tyłu względem Samsunga, który oferuje aparat główny złożony z aż trzech obiektywów. W rzeczywistości sprzęt nigdy nie był najmocniejszą stroną Google. Firma zawsze skupiała się na jak najlepszym dostosowaniu oprogramowania oraz dopracowaniu działania algorytmów. Efektem tych działań jest jakość wykonywanych fotografii. W rzeczywistości Google Pixel 3a robi lepsze zdjęcia, niż Galaxy A50. Dodatkowo Pixel pozwala na wykorzystanie kilku fajnych funkcji takich, jak tryb portretowy oraz tryb nocny.

Obiektyw szerokokątny zastosowany w Samsungu Galaxy A50 jest wielką zaletą, ale jeżeli zależy Ci na jak najlepszej jakości zdjęć zdecydowanie powinieneś wybrać Google Pixel 3a lub 3a XL.

Samsung Galaxy A50 vs Google Pixel 3a: Cena i dostępność

Samsung wycenił Galaxy A50 na 1599 zł. Urządzenie dostępne jest w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, koralowej oraz niebieskiej. Galaxy A50 dostępny jest także u operatorów sieci komórkowych – Plus, Play, T-Mobile oraz Orange.

Google Pixel 3a oraz 3a XL nie są oficjalnie sprzedawane w Polsce, ale możesz kupić je bezpośrednio za pomocą niemieckiego Amazonu. Niestety w związku z brakiem oficjalnej dystrybucji w Polsce nie możesz kupić Pixela 3a u rodzimych operatorów razem z abonamentem. Google Pixel 3a został wyceniony na 449 Euro (około 1900 zł), a model 3a XL na 459 Euro (około 1950 zł). Pamiętaj, że czas dostawy może wynosić nawet kilka tygodni. Pixel 3a i 3a XL dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: Clearly White oraz Just Black.

Samsung Galaxy A50 vs Google Pixel 3a: Podsumowanie

Średnia półka staje się coraz ciaśniejsza. Na rynku pojawiają się coraz to nowe urządzenia. Na dodatek producenci tacy, jak Xiaomi wprowadzają tanie flagowce, które ceną niewiele różnią się od porównywanego przez nas Samsunga Galaxy A50 oraz modeli Google Pixel 3a.

Wybór pomiędzy dwoma urządzeniami wcale nie jest oczywisty. Samsung oferuje świetny ekran o przekątnej aż 6,4 cala, gigantyczną baterię, 128 GB wbudowanej pamięci masowej, którą dodatkowo można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD.

Z drugiej strony Google obiecuje aktualizacje Androida przez dwa lata oraz aktualizacje zabezpieczeń przez 36 miesięcy. Na dodatek Pixel 3a oraz 3a XL posiadają świetnej jakości aparaty i bardziej kompaktowe wymiary. Zdecydowanie polecamy Google Pixel 3a, ale w naszym kraju za sprawą szerokiej dostępności popularność zdobędzie Samsung Galaxy A50.

Samsung Galaxy A50: Pełna specyfikacja techniczna

Źródło: samsung

Procesor: Samsung Exynos 9610 (4 rdzenie, 2.3 GHz + 4 rdzenie, 1.7 GHz)

Samsung Exynos 9610 (4 rdzenie, 2.3 GHz + 4 rdzenie, 1.7 GHz) Układ graficzny: Mali-G72 MP3

Mali-G72 MP3 Pamięć RAM: 4 GB

4 GB Pamięć wbudowana: 128 GB

128 GB Typ ekranu: Dotykowy, Super AMOLED

Dotykowy, Super AMOLED Przekątna ekranu: 6,4 cala

6,4 cala Rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080 pikseli

2340 x 1080 pikseli Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Bateria: Litowo-jonowa 4000 mAh

Litowo-jonowa 4000 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką One UI 1.1

Android 9.0 Pie z nakładką One UI 1.1 Rozdzielczość aparatu: 25.0 + 8.0 + 5.0 MP - tył; 25.0 MP - przód

25.0 + 8.0 + 5.0 MP - tył; 25.0 MP - przód Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny

f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: FullHD 1080p

FullHD 1080p Dual SIM: tak

tak Grubość: 7,7 mm

7,7 mm Szerokość: 74,7 mm

74,7 mm Wysokość: 158,5 mm

158,5 mm Waga: 166 g

166 g Dodatkowe informacje: Szkło Corning Gorilla Glass 3, Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Obsługa radia FM, Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, USB OTG

Szkło Corning Gorilla Glass 3, Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Obsługa radia FM, Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, USB OTG Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel USB Typu C, Słuchawki, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Google Pixel 3a: Pełna specyfikacja techniczna

Źródło: techadvisor

Procesor: Qualcomm Snapdragon 670 (2 x 2.0 GHz 360 Gold & 6 x 1.7 GHz Kryo 360 Silver)

Układ graficzny: Adreno 615

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wbudowana: 64 GB

Typ ekranu: Dotykowy, OLED

Przekątna ekranu: 5,6 cala

Rozdzielczość ekranu: 2220 x 1080 pikseli

Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Bateria: Litowo-jonowa 3000 mAh

Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Rozdzielczość aparatu: 12.2 MP, dual pixel PDAF, OIS - tył; 8 MP - przód

Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.8 - tylny obiektyw

Lampa błyskowa: Wbudowana

Rozdzielczość nagrywania wideo: 2160p

Dual SIM: Nie

Grubość: 8,2 mm

Szerokość: 70,1 mm

Wysokość: 151,3 mm

Waga: 147g

Dodatkowe informacje: Szkło Asahi Dragontrail Glass, Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Funkcja szybkiego ładowania, USB OTG

Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel USB Typu C