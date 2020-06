Samsung Galaxy A51 5G w ofercie Plusa już dostępny - czy warto?

Do oferty Plusa dołączył właśnie model telefonu Samsung Galaxy A51 z dostępem do szybkiej sieci 5G. Nowa wersja smartfona jest dostępna wyłącznie w Plusie. Czym charakteryzuje się urządzenie i czy warto skorzystać z okazji. Poniżej znajdziecie szczegóły oferty.

Obecni i nowi klienci sieci komórkowej Plus mogą skorzystać z nowej oferty, do której dołączył Samsung Galaxy A51 z dostępem do komercyjnej sieci 5G. W ofercie abonamentowej nowy telefon jest dostępny za 99 zł na start i np. 36 rat po 56 zł za sprzęt. Polecane taryfy do 5G począwszy od zobowiązania w wysokości 70 zł miesięcznie pozwolą w pełni cieszyć się z możliwości, jakie oferuje sieć najnowszej generacji przez cały okres trwania kontraktu.

Dla klientów korzystających z ofert biznesowych Samsung Galaxy A51 5G będzie dostępny za 99 zł VAT na start i np. 36 rat po 56 zł z Vat za sprzęt. Polecaną taryfą do korzystania z sieci 5G w ofercie Plus dla Firm jest abonament za 70 zł netto (86,10 zł z VAT) lub abonament za 75 zł netto (92,25 zł z VAT) z 85 GB/mies.

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A51 5G - czym się charakteryzuje?

Nowy model z edycji koreańskiego producenta posiada:

nowy, bardziej wydajny ośmiordzeniowy procesor,

powiększoną w stosunku do poprzednia pamięć - 6 GB RAM,

większą baterię - 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania (15 W),

wysoką rozdzielczość 6,5-calowego ekranu,

wyświetlacz Infinity-O z technologią Super AMOLED,

funkcję Super Steady, która automatycznie stabilizuje materiał filmowy,

szybszą możliwość udostępniania materiałów, dzięki technologii 5G.

Za bezpieczeństwo odpowiada platforma Samsung Knox i czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran Galaxy A51 5G.

W portfolio smartfonów obsługujących sieć 5G w Plusie obok Samsunga Galaxy A51 5G znajdują się także: HUAWEI Mate Xs, HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro i Motorola Edge.

Aby dowiedzieć się więcej szczegółów o Samsungu Galaxy A51 możecie zajrzeć do naszej tekstowej recenzji lub wideo.