Samsung Galaxy A51 - aktualizacja poprawia stabilność aparatu

W dziesięciu krajach Europy - w tym Polsce - pojawiła się pierwsza aktualizacja smartfona Samsung Galaxy A51.

Samsung Galaxy A51 pojawił się w styczniu 2020 roku, a pierwszą aktualizację otrzymuje już dzisiaj, czyli na początku lutego. Obejmuje ona w pierwszej fazie dziesięć krajów Europy: Polskę, Francję, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Rumunię, Słowację, Hiszpanię oraz Wielką Brytanię. Nie jest to duża aktualizacja - plik do pobrania ma 240MB. Wprowadza do firmware telefonu poprawki ulepszające stabilizację aparatu urządzenia. Jak zwykle przy takich okazjach nie mogło obyć się bez zmian związanych z bezpieczeństwem - zostaje wprowadzony grudniowy patch. Jako że Galaxy A51 ma w harmonogramie nowe łatki bezpieczeństwa co trzy miesiące, kolejnej takie należy spodziewać się w maju.

Aparat tylny modelu Samsung Galaxy A51 to cztery obiektywy: główny 48 MPix (f1.8), szerokokatny 12MPix (f2.2), sensor głębi 5MPix (f2.2) oraz obiektyw makro 5MPix (f2.4). Przedni to z kolei 32 Mpix. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 10 z autorską nakładką producenta One UI 2.0. Można wybrać model z 4 lub 6GB RAM -w obydwu przypadkach jednostka centralna to procesor Exynos 9611.