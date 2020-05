Samsung Galaxy A51 już z One UI 2.1

Samsung zaktualizował właśnie jednego z najpopularniejszych smartfonów. Wśród nowości odświeżona nakładka One UI 2.1 oraz nowe poprawki zabezpieczeń.

Samsung Galaxy A51 (sprawdź naszą recenzję) to w chwili obecnej jeden z najpopularniejszych smartfonów 2020 roku. Urządzenie to notuje rewelacyjne wyniki sprzedażowe dzięki popularności marki, przystępnej cenie oraz umowami z operatorami sieci komórkowej.

Galaxy A51 i Galaxy A71 (sprawdź naszą recenzję) zadebiutowały pod koniec 2019 roku i są pierwszymi urządzeniami Samsunga na 2020 rok. Niestety jako, że smartfony zadebiutowały przed Samsungiem Galaxy S20 to podobnie, jak starsze modele z 2019 roku pracują pod kontrolą Androida 10 z nakładką One UI 2.0.

Na szczęście Samsung przygotował właśnie aktualizację, która wprowadza odświeżoną nakładkę One UI 2.1 oraz nieco nowsze poprawki zabezpieczeń.

Stosowne oprogramowanie pojawiło się już w pierwszych krajach w Europie.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania udostępniona na Samsungi Galaxy A51 posiada numer kompilacji A515FXXU3BTD4. Oprogramowanie waż aż 1490 MB. Przed jego pobraniem polecamy połączyć się z siecią Wi-Fi.

Najnowszy system operacyjny wprowadza nakładkę One UI 2.1 oraz kwietniowe poprawki zabezpieczeń. Do tej pory Samsung Galaxy A51 posiadał poprawki datowane na 1 lutego 2020 roku. Wprowadzenie nowszego biuletynu niestety nie łata błędu związanego z Qmage. Został on rozwiązany dopiero w majowych poprawkach zabezpieczeń.

Aktualizacja wprowadza na Samsungi Galaxy A51 funkcję Quick Share oraz Music Share. Znajdziemy również zaktualizowaną wersję AR Emoji oraz odświeżoną galerię z grupowaniem zdjęć.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji na Samsungu Galaxy A51 należy przejść do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

Sprawdź, gdzie najtaniej kupisz Samsunga Galaxy A51.

Źródło: galaxyclub.nl