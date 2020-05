Samsung Galaxy A51 już z One UI 2.1 - aktualizacja dostępna

Samsung właśnie zaktualizował swojego najnowszego średniaka. Galaxy A51 pracuje już pod kontrolą odświeżonej wersji nakładki One UI.

Samsung Galaxy A51 to jeden z najnowszych przedstawicieli serii Galaxy A na 2020 rok. Smartfon zadebiutował wraz z droższym Galaxy A71 pod koniec zeszłego roku.

Urządzenie do tej pory pracowało pod kontrolą Androida 10 z nakładką One UI 2.0. Teraz urządzenie otrzymało aktualizację do One UI 2.1. Nowe oprogramowanie wprowadzające odświeżoną wersję nakładki dostępne jest już w kilku krajach.

Nakładka One UI 2.1 zadebiutowała w lutym 2020 roku razem z najnowszymi flagowymi urządzeniami - Galaxy S20 oraz Galaxy Z Flip.

Koreańczycy postanowili udostępnić aktualizację do One UI 2.1 dla Samsunga Galaxy A51. Pierwsi użytkownicy zaczęli raportować o dostępności nowego oprogramowania 5 maja.

Najnowsze oprogramowanie o numerze kompilacji A515FXXU3BTD4 dostarczane jest z Androidem 10 oraz kwietniowymi poprawkami zabezpieczeń. Ze względu na spore zmiany w nakładce aktualizacja oprogramowania waży 1,26 GB. Do jej pobrania zalecamy wykorzystanie szybkiego łącza Wi-Fi.

Nowa wersja systemu operacyjnego wprowadza na Samsungi Galaxy A51 ulepszone AR Emoji, zaktualizowaną aplikację Galeria, nową klawiaturę Samsung Keyboard, funkcję Music Share oraz Quick Share.

Niestety nie wszystkie nowości wprowadzone w nakładce One UI 2.1 trafiły do Galaxy A51. Względem droższych, flagowych urządzeń posiadacze średniaka nie otrzymają trybu Pro dla wideo, Night Hyper Lapse Mode, Filtrów, Selfie Tone i kilku mniejszych funkcji.

Brakuje również Strefy AR oraz Podpisu na żywo. Poza tym oprogramowanie jest identyczne, jak w flagowym Galaxy S20.

Najnowsza wersja systemu dla Galaxy A51 została udostępniona w Afganistanie, Egipcie, Izraelu, Kenii, Maroku, Pakistanie, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki i Turcji. W ciągu najbliższych dni oprogramowanie dotrze do krajów europejskich.

Posiadacze urządzeń kupionych u operatorów będą musieli poczekać jeszcze kilka tygodni. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

Źródło: sammobile.com