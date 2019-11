Samsung Galaxy A51 w pełnej okazałości- 48 MP aparat i kamerka w wyświetlaczu

Samsung nie zwalnia tempa. W tym roku na rynku pojawiło się znacznie wcześniej urządzeń, niż w ubiegłych latach. Koreańczycy zaprezentowali nie dwa, a trzy smartfony z linii Galaxy S oraz dwa modele z jeszcze wyższej serii Note. Znacząco rozrosła się również liczba urządzeń należących do bestsellerowej serii Galaxy A. W chwili obecnej na rynkach na całym świecie jest w sprzedaży już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt smartfonów Galaxy A od najtańszych budżetowych modeli, aż po niemalże flagowy model Galaxy A90, który konkuruje z OnePlus'ami i smartfonami z najwyższej półki od Xiaomi.

Dla Samsunga to za mało i nieco miesiąc po premierze Galaxy A50s w Indiach wyposażonego w procesor Exynos 9611 w połączeniu z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej, producent szykuje się do premiery kolejnego podobnego modelu - Galaxy A51.

W sieci pojawiły się właśnie pierwsze rendery, które pokazują kilka kluczowych zmian konstrukcyjnych i nowych funkcji.

Za przeciek odpowiedzialny jest znany w sieci @OneLeaks, który udostępnił niedawno kilka wysokiej jakości renderów oraz 360 stopniowy filmik pokazujący najnowszego Galaxy A51 w całej okazałości. Obrazy sugerują, że Galaxy A51 zostanie wyposażony w ekran AMOELD o przekątnej 6,5 cala z otworzem w którym umieszczono aparat. Całość została zlokalizowana symetrycznie na środku w okolicach głośnika do rozmów podobnie, jak w Galaxy Note 10. Ramki zostały ograniczone do minimum, dzięki czemu Galaxy A51 prezentuje się bardzo elegancko i wygląda jak typowy flagowiec.

Here comes your first look at the #Samsung #GalaxyA51! 360° video + official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @Pricebaba -> https://t.co/mvayygNYd4 pic.twitter.com/2ianDjMH7y