Samsung Galaxy A51 z Androidem 10 przyłapany w bazie Geekbench

W bazie Geekbencha pojawił się kolejny średniak od Samsunga. Tym razem z Androidem 10 na pokładzie.

Nowo przygotowywany przez Samsunga model Galaxy A51 o nazwie kodowej SM-A515F pojawił się w bazie danych popularnego testu syntetycznego - Geekbench'a. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się częściowej specyfikacji technicznej. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10, dzięki czemu możemy sądzić, że zadebiutuje na rynku od razu z najnowszą nakładką Samsung One UI 2.0, która w chwili obecnej jest w fazie testów na tegorocznych smartfonach Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10. Zastosowanie Androida 10 może wskazywać, że urządzenie to zadebiutuje dopiero po ogłoszeniu przez Samsunga'a, że One UI 2.0 jest w pełni stabilne.

Możliwe, że Galaxy A51 zadebiutuje dopiero w przyszłym roku po premierze Galaxy S11. Wiemy, że Samsung testuje również nieco większy i droższy model A71, który również pracuje pod kontrolą Androida 10. Wszystko to wskazuje na to, że koreański producent szykuje się do odświeżenia swojej bestsellerowej serii. Smartfony mogą zadebiutować z Galaxy S11, chwilę po jego premierze lub chwilę przed nią. Wątpimy, aby producent chciał wprowadzić urządzenia do sprzedaży jeszcze w tym roku. Obecnie dostępne model A40, A50 oraz A70, a także tańsze A20 i A10 sprzedają się bardzo dobrze.

Tegoroczne urządzenia z serii Galaxy A okazały się strzałem w dziesiątke. W chwili obecnej wielu konsumentów nie chce kupować drogich flagowych urządzeń, ponieważ wiedzą, że nie wykorzystają w pełni ich funkcji. Większość tych osób kupuje średniaki, które często oferowane są również w atrakcyjnych cenach przez operatorów telefonii komórkowej.

Wyniki zarejestrowane w bazie Geekbench'a informują, że urządzenie wyposażone zostało w procesor Samsung Exynos 9611. Niemalże identyczny układ znajduje się w środku dostępnego na rynku modelu Galaxy A50s. Galaxy A51 ma zadebiutować na rynku w wersji z 4 GB RAM'u i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Możliwe, że Samsung zdecyduje się na wprowadzenie droższej wersji z 6 GB RAM'u i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Źródło: sammobile.com