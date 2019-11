Samsung Galaxy A51 z akumulatorem 4000 mAh

Korean certification reveals Samsung Galaxy A51 will pack a 4,000 mAh battery

Na stronie serwisu dealntech.com pokazano certyfikat smartfona Samsung Galaxy A51, z którego wynika, że będzie on zasilany przez baterię o pojemności 4000 mAh. Nazwa produktu to EB-BG891ABA, a jest on przeznaczony dla modelu określonego jako EB-BA515ABY - a kod ten powiązany jest z Galaxy A51. Pod takim został zgłoszony do urzędów telekomunikacyjnych m.in. w Indiach oraz Rosji, podobny dokument wypatrzono także na stronach ministerstwa komunikacji Korei Południowej.

Jak dotąd Samsung nie podał żadnych oficjalnych informacji na temat nadchodzącego modelu. Z przecieków, które pojawiają się w sieci, wiemy, że Galaxy A51 powinien mieć wyświetlacz AMOLED 6,5" z otworem na obiekty aparatu przedniego 32 Mpix oraz cztery obiektywy tylnego, umieszczone na bumperze w kształcie litery "L". Według pogłosek, będzie to kombinacja 48 + 12 + 12 + 5 Mpix. Urządzenia ma zasilać procesor Exynos 9611, a całość działać pod kontrolą systemu Android 10. Przypominamy także, że telefon został przyłapany w bazie Geekbench.