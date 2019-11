Samsung Galaxy A51 z certyfikacją FCC

Premiera średniaka od Samsunga coraz bliżej. Nowy model zadebiutuje z aż czterema obiektywami.

Samsung Galaxy A51 będzie jednym z pierwszych przedstawicieli linii Galaxy A na 2020 rok. Urządzenie zostało właśnie certyfikowane przez FCC na tydzień po otrzymaniu certyfikatu Bluetooth i dwa po wycieku pełnych, dokładnych renderów smartfona.

Źródło: Samsung

Urządzenie ma zostać zaprezentowane razem z najnowszymi modelami Lite czyli Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite. Będą to ostatnie tegoroczne premiery Samsunga. Kolejną premierą będą flagowe modele Galaxy S11, które zadebiutują w lutym 2020 roku.

Główną różnicą Galaxy A51 względem starszego brata - Galaxy A50 są aparaty fotograficzne. Nowe urządzenie ma posiadać łącznie cztery obiektywy z tyłu. Głowna matryca legitymować się będzie 48 MP sensorem, a do pomocy otrzyma 12 MP obiektyw ultra szerokokątny, czujnik ToF o rozdzielczości 5 MP, i makro obiektyw o rozdzielczości 5 MP.

Galaxy A51 będzie pierwszym smartfonem od Samsunga z makro obiektywem. Służyć on będzie do fotografowania obiektów z bliska.

Reszta specyfikacji modeli jest bardzo zbliżona do modeli Galaxy A50 oraz Galaxy A50s, które dostępne są już w sklepach od dłuższego czasu. Urządzenie powinno zadebiutować ze sporym 6,5 calowym wyświetlaczem Super AMOLED z wycięciem w kształcie kropli wody i zminimalizowanymi ramkami, procesorem Exynos 9611, 4 GB/6 GB pamięci operacyjnej, 64 GB/128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz szybkim 15 W ładowaniem przewodowym.

Smartfon podobnie, jak Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite ma pracować pod kontrolą Androida 10 z nakładką One UI 2.0 od razu po wyjęciu z pudełka. Uczyni go to pierwszym nieflagowym smartfonem Samsunga, który zadebiutował z najnowszą wersją systemu Android przed premierą flagowych Galaxy S/Galaxy Note.

Źródło: sammobile.com