Samsung Galaxy A51 z certyfikatem Bluetooth

Nowe wcielenie hitowego średniaka zdobyło właśnie certyfikat Bluetooth. Galaxy A51 już niedługo pojawi się na półkach sklepowych.

Samsung Galaxy A51 będzie jak sama nazwa wskazuje nową, ulepszoną wersją bardzo popularnego w naszym kraju modelu Galaxy A50. Samsung przygotowuje się do premiery, a urządzenie otrzymało już certyfikację Bluetooth. Oznacza to, że Galaxy A51 z pewnością pojawi się na rynku, a na dodatek potwierdziła się jego oficjalna nazwa.

Źródło: Samsung

Samsung Galaxy A51 będzie prawdopodobnie pierwszy smartfonem z bestsellerowej serii Galaxy A, który zadebiutuje w 2020 roku. Urządzenie to ma być łącznikiem pomiędzy serią Galaxy A 2019, a Galaxy A 2020. Samsung posiada już również aktywną zakładkę wsparcia dla Galaxy A51, co jest kolejnym dowodem na to, że urządzenie zadebiutuje już wkrótce. Z drugiej strony aktywna jest również zakładka Galaxy Fold 2. Urządzenie to może zadebiutować razem z Samsungami Galaxy S11. Zwiększona częstotliwość przecieków na temat Samsunga Galaxy A51 może wskazywać na fakt, że premiera zbliża się wielkimi krokami. Spodziewamy się premiery Galaxy A51 przed samymi świętami lub na początku nowego roku.

Nowy średniak Samsunga może zostać wprowadzony na rynek jako pierwsze urządzenie z preinstalowanym Androidem 10 i nakładką One UI 2.0. Kolejnymi smartfonami z tym systemem będą flagowe modele z serii Galaxy S11, które zostaną zaprezentowane w lutym 2020 roku.

Android 10 na pokładzie ma być jedną z niewielu zmian, jakie pojawią się w nowym modelu. Galaxy A51 względem Galaxy A50 otrzyma także czwarty obiektyw aparatu i wyświetlacz podobny do tego z Galaxy Note 10. Zamiast wycięcia kamerka zostanie umieszczona symetrycznie w ekranie. To wszystkie nowości i zmiany, jakie mają pojawić wraz z Galaxy A51. W tym przypadku Samsung zastosował starą metodę, która głosi, że nie ma potrzeby zmieniać czegoś, co dobrze się sprzedaje.

Źródło: sammobile

Galaxy A50 jest świetnym urządzeniem, które sprzedaje się niemalże jak świeże bułki. To najtańszy smartfon Samsunga, który oferuje niektóre flagowe funkcje takie, jak czytnik linii papilarnych w ekranie. Poza tym urządzenie wyróżnia się świetnym stosunkiem jakości do ceny. Jeżeli Galaxy A51 zadebiutuje z podobną ceną detaliczną z pewnością z marszu stanie się godnym następcą swojego poprzednika.

Źródło: sammobile.com