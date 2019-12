Samsung Galaxy A51 zadebiutuje już 12 grudnia

Pierwszy przedstawiciel przyszłorocznej serii Galaxy A 2020 pojawi się jeszcze w grudniu 2019 roku.

Samsung na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacząco przemodelował modele z linii Galaxy A. Zamiast kilku modeli na rynku pojawił się wysyp urządzeń, które dedykowane są do różnego grona odbiorców. Nie zabrakło najtańszych budżetowych urządzeń, wyróżniających się średniaków i niemal flagowych smartfonów z niespotykanymi nigdzie indziej rozwiązaniami.

Źródło: sammobile.com

Polacy szczególnie upodobali sobie smartfony z serii Galaxy A, a dokładniej średniaki Galaxy A40 oraz Galaxy A50. Pierwszy z nich zyskał popularność ze względu na niewielkie rozmiary, niską cenę i wyważone parametry techniczne. Galaxy A50 z kolei jest większy i ma czytnik linii papilarnych w ekranie.

Już w najbliższych dniach na rynku pojawi się następca Galaxy A50 - model Galaxy A51, który ma wprowadzić kilka znaczących ulepszeń i poprawek.

Wysoce wiarygodne źródło portalu sammobile przekazało prawie wszystkie informacje na temat nadchodzącego modelu. Najnowszą wiadomością jest data premiery.

Samsung Galaxy A51 - specyfikacja techniczna

W sieci pojawiły się już oficjalne zdjęcia prasowe oraz praktycznie cała specyfikacja techniczna. Na fotografiach widać, że urządzenie posiadać będzie kamerkę do selfie wbudowaną w ekran podobnie, jak w dużo droższych modelach z serii Galaxy Note 10. Model Galaxy A50 posiada w tym miejscu wycięcie w kształcie kropli wody.

Podobieństwa do droższych modeli Samsunga na 2020 rok widoczne są również na pleckach, gdzie umieszczono prostokątny otwór na matryce składające się na aparat główny. Konstrukcja ma kształt litery L.

Obudowa poza wyżej wymienionymi zmianami wygląda podobnie, jak w modelu Galaxy A50 i również doczekała się kilku pastelowych wersji kolorystycznych. Wszystkie fizyczne przyciski umieszczono po prawej stronie. Podobnie rozwiązanie ma znaleźć się w flagowych modelach Galaxy S11.

Urządzenie mierzy 158,5 x 73,6 x 7,9 mm i waży 172 gramy.

Samsung Galaxy A51 sprzedawany będzie w następujących wersjach kolorystycznych: Prism Crush White, Black, Pink oraz Blue.

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami w obudowie znajduje się średniopółkowy układ Samsung Exynos 9611 wspomagany przez 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej w zależności od wybranej konfiguracji. Wbudowana pamięć masowa to 64 GB lub 128 GB. Podejrzewamy, że podobnie, jak Galaxy A50 również nowy model w Polsce sprzedawany będzie w wersji z 4 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Samsung wyposażył model Galaxy A51 w 6,5 calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+. W środku umieszczono 32 MP kamerkę do selfie. Bateria ma mieć pojemność 4000 mAh i wspierać szybkie, 15 W ładowanie przewodowe.

Cechą charakterystyczną modelu Galaxy A51 z pewnością będzie aparat. To pierwszy przystępny cenowo smartfon Samsunga z czterema obiektywami na pleckach. Główna matryca to 48 MP sensor z przysłoną f/2.0, który do pomocy posiadał będzie 12 MP obiektyw ultra szerokokątny oraz 5 MP sensor głębi. Czwartą matrycą będzie 5 MP aparat makro.

Źródło: sammobile.com