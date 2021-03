Samsung Galaxy A52/A72 już oficjalnie. Zakup Galaxy S21 stracił sens!

Samsung zaprezentował najnowszą wersję swoich bestsellerowych średniaków na 2021 roku. Galaxy A52 i Galaxy A72 nie mają już przed nami tajemnic. Zapraszamy na relację z konferencji Galaxy Awesome Unpacked.

Spis treści

Samsung Galaxy A52 i Galaxy A72 to najważniejsze po flagowej serii Galaxy S21 smartfony koreańskiego producenta na 2021 rok.

Po świetnym przyjęciu na rynku modeli Galaxy A51 (zapoznaj się z naszym testem) oraz Galaxy A71 (zapoznaj się z naszym testem), Samsung zwlekał aż 15 miesięcy z zaprezentowaniem ich następców.

Nowe modele wprowadzają sporą ilość ulepszeń oraz nowe funkcje znane z flagowych modeli Galaxy S21. Sprawdź, jak prezentują się Samsungi Galaxy A52 oraz Galaxy A72. Czy warto zainteresować się najnowszymi średniakami Samsunga?

Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A72 oficjalnie

Samsung zaprezentował trzy modele z rodziny Galaxy A na 2021 rok. Mowa o dwóch wariantach Galaxy A52 - z modemem sieci 4G LTE oraz 5G, a także Galaxy A72. Co dosyć niespodziewane większy model Galaxy A72 nie otrzymał modemu sieci 5G.

Galaxy A52/Galaxy A72 - kluczowe nowości

Samsung chwali się ulepszonymi aparatami, ekranem AMOLED z 90 Hz lub 120 Hz częstotliwością odświeżania, nowym designem oraz lepszym wsparciem dla ekosystemu Samsung.

Co ważne nowe modele posiadają certyfikatem IP 67, który gwarantuje wodoszczelność obudowy. Nie zabrakło akumulatorów o pojemności 4500/5000 mAh, które gwarantują zadowalające czasy pracy na baterii.

Wszystkie smartfony pracują pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.1. Dodatkowo Koreańczycy gwarantuję trzy aktualizacje rozwojowe do nowszych wersji Androida. Oznacza to, że Galaxy A52 i Galaxy A72 otrzymają nie tylko Androida 12, ale także Androida 13 i Android 14.

Samsung Galaxy A52 - Specyfikacja techniczna

Bazowy Samsung Galaxy A52 z modemem sieci 5G z pewnością trafi do ofert większości operatorów w naszym kraju. Poniżej znajdziesz pełną specyfikację techniczną tego urządzenia.

Samsung Galaxy A52 5G - Specyfikacja techniczna

Mocniejszy wariant Samsunga Galaxy A52 z modele sieci 5G oferuje dodatkowo lepszy ekran ze 120 Hz częstotliwością odświeżania ekranu i wydajniejszy procesor.

Samsung Galaxy A72 - Specyfikacja techniczna

Topowy model Galaxy A72 to najmniej ciekawe urządzenie. Samsung zrezygnował z modemu sieci 5G. W zamian otrzymamy większy ekran o przekątnej 6,7 cala i 90 Hz częstotliwości odświeżania oraz teleobiektyw z 3 krotnym zoomem optycznym, którego brakuje w mniejszych modelach.

Co ciekawe Samsung na materiałach nie chwali się zastosowanymi procesorami. Producent podaje, że mowa o ośmiordzeniowych układach. Z wcześniejszych informacji wiemy, że są to procesory dostarczone przez firmę Qualcomm. Dokładniej chodzi o chipy z rodziny Snapdragon 700.

Bazowy Galaxy A52 oraz Galaxy A72 otrzymały procesor Snapdragon 720G. Samsung Galaxy A52 5G zasilany jest przez mocniejszego Snapdragona 750G.

Każdy model posiada złącze słuchawkowe Jack. Nie zabrakło również 25 W systemu ładowania, ale stosowną ładowarkę znajdziemy jedynie w droższym Galaxy A72. Samsung Galaxy A52 oraz Galaxy A52 5G dostarczane są z 15 W zasilaczem.

Samsung Galaxy A52/A72 - Ceny

Poniżej znajdziesz dokładny cennik wszystkich konfiguracji, które pojawią się w sprzedaży w naszym kraju:

Galaxy A52 6 GB RAM / 128 GB: 1599 złotych

Galaxy A52 8 GB RAM / 256 GB: 1799 złotych

Galaxy A52 5G 6 GB RAM / 128 GB: 1899 złotych

Galaxy A52 5G 8 GB RAM / 256 GB: 2149 złotych

Galaxy A72 6 GB RAM / 128 GB: 1999 złotych

Galaxy A72 8 GB RAM / 256 GB: 2299 złotych

Smartfony dostępne będą w czterech wersjach kolorystycznych: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue oraz Awesome Violet.

Sprzedaż Samsunga Galaxy A52, Galaxy A52 5G oraz Galaxy A72 rusza dziś (17 marca) o godzinie 16:00.

Samsung Galaxy A52/Galaxy A72 - Czy warto?

Nowe średniaki Samsunga to szalenie ciekawe urządzenia. Z pewnością warto się nimi zainteresować, ale na miejscu skreślił bym najdroższy model Galaxy A72. Smartfon ten nie ma 5G i kosztuje tyle, co wydajniejsze urządzenia konkurencji.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku Galaxy A52 i Galaxy A52 5G. To właśnie na tych modelach się skupię, ponieważ są niezwykle ciekawe. Po pierwsze smartfony pojawią się u największych operatorów, więc możemy je nabyć w abonamencie. Dodatkowo Galaxy A52/A52 5G posiadają wiele flagowych elementów. Mowa o ekranie AMOELD ze zwiększoną częstotliwością odświeżania, głośnikach stereo, ciekawej stylistyce i wodoszczelnej obudowie.

Fajnie, że Samsung nie zapomniał o klasycznym złączu słuchawkowym. Obecnie ciężko znaleźć na rynku wodoszczelnego średniaka, a tu w gratisie mamy też klasycznego Jacka.

Jeżeli szukasz smartfona do 2000 zł to zdecydowanie rozważyłbym zakup bazowej wersji Galaxy A52 5G za 1899 zł. To świetny smartfon, który starczy na lata. Na pewno odpuściłbym za to Samsunga Galaxy A72 za 1999/2299 zł oraz bazowego Galaxy A52. Jest on o 300 zł tańszy, ale ma słabszy ekran i procesor, a sieć 5G z dnia na dzień staje się coraz popularniejsza.