Samsung Galaxy A52 - średniak z gniazdem słuchawkowym i 5G w drodze

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek średniaka z rodziny Galaxy A. Nadchodzący Galaxy A52 może być najważniejszym modelem koreańskiego producenta na 2021 rok.

Samsungi Galaxy A od 2014 roku są ogromnym sukcesem rynkowym. Pośrednie modele Galaxy A5, Galaxy A50 oraz Galaxy A51 (zapoznaj się z naszą recenzją) to najlepiej sprzedające się smartfony w ofercie Samsunga. Koreańczycy co roku wprowadza na rynek nowe modele. Tak stanie się również w przeciągu najbliższych miesięcy, kiedy na rynku pojawi się Samsung Galaxy A52 oraz Galaxy A72.

Samsung Galaxy A51

Pierwszym smartfonem z tegorocznej rodziny Galaxy A jest modele Galaxy A42. Jest to w chwili obecnej najtańszy smartfon Samsunga z 5G, który pojawił się w sprzedaży w naszym kraju.

Niedługo na rynku pojawi się następca świetnie sprzedającego się Galaxy A51. Tegoroczny średniak od Samsunga otrzyma kwadratową obudowę obiektywów oraz co ciekawe gniazdo słuchawkowe Jack, które jest coraz rzadziej spotykane.

Dzięki portalowi 91mobiles wiemy, że Galaxy A52 otrzyma kwadratowy moduł aparatu z czterema obiektywami. Nie zabraknie również płaskich plecków oraz lekko zaokrąglonych rogów. Klasycznie już średniak z rodziny Galaxy A wizualnie przypominać będzie flagowego Galaxy S21. Zabieg ten ma poprawić sprzedaż urządzenia.

Samsung Galaxy A52 w dalszym ciągu wykonany będzie z plastiku o wysokim połysku, który ma przypominać z wyglądu szkło. Tego typu materiał wykorzystano już w Galaxy A51, Galaxy S20 FE czy Galaxy M51.

Nadchodzący smartfon dedykowany jest młodzieży w związku z czym możemy spodziewać się wielu wersji kolorystycznych.

Galaxy A52 zaoferuje czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem Super AMOLED. Wszystkie przyciski umieszczono na prawej krawędzi.

Samsung Galaxy A52 zadebiutuje w dwóch wersjach - z modemem 4G LTE oraz 5G.

Droższy wariant powinien otrzymać procesor Qualcomm Snapdragon 750G z modemem Snapdragon X52. Tańsza wersja z modemem 4G LTE zostanie wyposażona w układ Snapdragon 720G.

Samsung Galaxy A52 zadebiutuje z Androidem 11 i One UI 3.1 na pokładzie. Nie zabraknie również 8 GB pamięci operacyjnej, co jest sporym skokiem w stosunku do poprzednika.

Smartfon powinien zadebiutować jeszcze w tym kwartale.

Źródło: techradar.com