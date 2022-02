Samsung Galaxy A53 5G na nowych renderach! Wygląda świetnie!

Najnowsze doniesienia odsłaniają przed nami wszystkie karty? Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy A53 5G!

Rynkowy debiut najnowszego średniaka zbliża się do na coraz większymi krokami. Szacuje się, że nastąpi on pod koniec lutego, lub na początku marca. Marcowa data wydaje się jednak bardziej prawdopodobna, ponieważ na luty Samsung zaplanował już prezentację flagowców z rodziny Galaxy S22. Najprawdopodobniej dołączą do niej tablety Galaxy Tab S8.

Najnowsze rendery oraz detale specyfikacji technicznej Samsunga Galaxy A53 5G zostały opublikowane przez niemiecki portal WinFuture. Zgodnie z dotychczasowymi przewidywaniami, urządzenie będzie wyglądało niemal identycznie do swojego poprzednika. Jedyne różnice znajdziemy przy wyspie z aparatami. Zostanie ona inaczej wkomponowana w plastikowe plecki smartfona oraz będzie posiadała nieco bardziej zaokrąglone rogi. Poza tym elementem urządzenia są niemal identyczne.

Zobacz również:

Źródło: WinFuture.de Źródło: WinFuture.de Źródło: WinFuture.de Źródło: WinFuture.de

Na pleckach znajdziemy zestaw czterech aparatów: 64 MP obiektyw główny, 12 MP ultraszerokokątny oraz dwie 5 MP jednostki, którymi najprawdopodobniej będą obiektyw makro i czujnik głębi. W wycięciu w ekranie umieszczona zostanie 32 MP kamera selfie.

Skoro o ekranie mowa, to warto wspomnieć, że będzie to 120 Hz panel Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością 2400x1080 pikseli. W wyświetlaczu umieszczony zostanie czytnik linii papilarnych.

Pod maską znajdziemy zapewne procesor Samsung Exynos 1200, który wspierany ma być przez przynajmniej 6 GB pamięci operacyjnej i od 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Dodatkowo znajdziemy także slot na kartę pamięci microSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Smartfon zostanie wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh i obsłuży szybkie ładowanie 25 W. Początkowo mówiło się, że w zestawie sprzedażowym znajdziemy ładowarkę o mocy 15 W, jednak najnowsze dane certyfikacyjne sugerują, że będzie to mocniejsza ładowarka. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 12 z nakładką OneUI.

Wszystkie informacje o Samsungu Galaxy A53 zbieramy dla was w tym artykule.