Samsung Galaxy A53 - przecieki, data premiery, cena, specyfikacja techniczna! [08.03.2022]

Samsung już wiosną zaprezentuje kolejną generację swoich świetnie przyjętych średniaków. Co wiemy o następnym przedstawicielu serii, czyli Galaxy A53? Czy będzie on dobrą alternatywą dla flagowców z serii Galaxy S22?

Zeszłoroczne średniaki Samsunga okazały się sprzedażowym hitem. Smartfony z serii Galaxy A52, które na rynku zadebiutowały wiosną 2021 roku okazały się tak dużym hitem, że kilka miesięcy później producent zdecydował się na wypuszczenie dodatkowego wariantu tego smartfona, czyli modelu Galaxy A52s. Ten z kolei oferował nieco lepszą wydajność w porównaniu do bazowego modelu.

Samsung Galaxy A52s

Możemy więc spodziewać się, że tegoroczny model po raz kolejny będzie jednym z lepszych smartfonów z segmentu średniaków, który dostępny będzie na rynku w 2022 roku. Co zaoferuje? Jak będzie prezentować się jego specyfikacja techniczna? Kiedy będzie dostępny oraz ile będzie kosztować? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Będzie on aktualizowany w oparciu o nowe informacje.

Samsung Galaxy A53 - Data premiery

Kiedy możemy spodziewać się możliwości zakupu tegorocznego średniaka? Z pewnością pojawi się on wiosną tego roku. Aby pokusić się o dokładniejsze przewidywania, musimy prześledzić daty premier poprzednich reprezentantów tej serii. A te prezentują się następująco:

Samsung Galaxy A50 : 25 lutego 2019 roku

: 25 lutego 2019 roku Samsung Galaxy A51 : 12 grudnia 2019 roku

: 12 grudnia 2019 roku Samsung Galaxy A52: 19 marca 2021 roku

Premiera nowej wersji tego urządzenia - modelu Galaxy A52s - miała natomiast miejsce kilka miesięcy później, a dokładnie 17 sierpnia 2021 roku. Czy w tym roku Samsung ponownie zdecyduje się na podobny zabieg? Wszystko zależeć będzie przede wszystkim od popularności nowego modelu.

Widzimy więc, że koreański producent w ciągu ostatnich kilku lat nie był konsekwentny w kwestii premier kolejnych przedstawicieli serii. Pierwsze przecieki o urządzeniu sugerowały jednak, że jego premiera nastąpi w pierwszych miesiącach bieżącego roku, więc marzec wygląda na bardzo prawdopodobny termin.

Samsung Galaxy A53 - Cena

Seria Galaxy A50 jest jednym z najpopularniejszych przedstawicieli segmentu średniaków Samsunga. Ceny poprzednich urządzeń oscylowały wokół dwóch tysięcy złotych - Koszt Galaxy A52 w momencie premiery wynosił 1899 złotych, a modelu Galaxy A52s: 1999 złotych. Dlatego też możemy śmiało zakładać, że tegoroczny model także będzie startował z tego pułapu.

Samsung Galaxy A53 - Sprawdzony design przepisem na sukces?

W pierwszych przeciekach, które pojawiały się jeszcze jesienią ubiegłego roku mogliśmy zobaczyć model Galaxy A53 na pierwszych grafikach. Te z kolei pokazują, że tegoroczne urządzenie będzie bardzo podobne do swojego poprzednika.

Możemy liczyć więc na płaski ekran z małym wycięciem na przedni aparat i wąskimi ramkami wokół, z nieco grubszą dolną krawędzią. Będzie to płaski panel o przekątnej około 6,5 cala oraz 120 Hz częstotliwości odświeżania, który znamy z dostępnego na rynku modelu. Boki smartfona mają być lekko zaokrąglone.

Największa i zarazem najmniejsza różnica będzie miała miejsce z tyłu urządzenia. Z nieoficjalnych grafik dowiadujemy się bowiem, że producent zdecyduje się na niemal identyczny układ aparatów na pleckach, jak w przypadku modeli Galaxy A52 oraz Galaxy A52s. Jedyna różnica będzie taka, że wyspa zostanie nieco inaczej wkomponowana w tylny panel. Zamiast mocno odstającej wyspy otrzymamy nieco bardziej łagodne przejście z plecków, do części z aparatami. Będzie to więc niezwykle estetycznie i schludnie wykonane urządzenie, które z pewnością będzie cieszyć oko i sprawiać wrażenie droższego, niż rzeczywiście jest.

W dolnej krawędzi znajdzie się miejsce dla portu USB Typu C, mikrofonu, tacki na kartę SIM i głośnika. Zabraknie natomiast wejścia słuchawkowego.

Także wymiary nowego urządzenia będą zbliżone do poprzedników. Całość ma mierzyć bowiem 159.6 x 74.7 x 8.14 mm, (9,73 mm grubości na wysokości wyspy z aparatami). Będzie więc nieznacznie cieńszy od modelu Galaxy A52.

Samsung Galaxy A53 - Lepsza wydajność?

Z uwagi na fakt, że Samsun Galaxy A53 będzie reprezentantem segmentu średniaków, możemy zakłada obecność jednego z układów Qualcomm z serii Snapdragon 700. Urządzenie to pojawiło się już w bazie danych Geekebench, jednak nie możemy ze stuprocentową pewnością stwierdzić jaki chip napędzał testowanego smartfona. Testowana jednostka posiada 6 rdzeni o taktowaniu 2,0 GHz oraz dwa wydajne rdzenie o taktowaniu 2,4 GHz. Możemy więc zakładać, że jednym z nich będzie jednostka Exynos, a drugą któryś z procesorów Qualcomm z serii Snapdragon, lub MediaTek Dimensity. Otrzymał on 6 GB pamięci operacyjnej oraz układ graficzny Mali G68.

Podejrzewamy, że takie rozwarstwienie może być próbą poradzenia sobie z kryzysem na rynku półprzewodników i zminimalizowania opóźnień w produkcji i dostawach.

Możemy także spodziewać się obecności preinstalowanego systemu operacyjnego Android 12 oraz najnowszej wersji nakładki One UI 4.0.

Urządzenie otrzyma zapewne znany z poprzedniej generacji wyświetlacz AMOLED o 120 Hz częstotliwości odświeżania.

Samsung Galaxy A53 - Lepsze aparaty?

Jedne z pierwszych informacji, które zostały przekazane przez portal GalaxyClub.nl, sugerowały jednak coś zupełnie innego. O ile w ciągu ostatnich trzech lat producent dość regularnie poprawiał jakość i parametry aparatów, to holenderscy dziennikarze są zdania, że w tym roku otrzymamy taki sam zestaw aparatów, jak w ubiegłym roku.

Będzie to więc zestaw z 64 MP aparatem głównym. Warto jednak wziąć pod uwagę, że telefon otrzyma nowe oprogramowanie, więc jakość zdjęć może ulec poprawie bez konieczności ulepszania parametrów technicznych aparatu. Na potwierdzenie tych informacji musimy jednak jeszcze poczekać.

Samsung Galaxy A53 - co jeszcze wiemy?

Samsung Galaxy A53 5G będzie posiadał akumulator o pojemności 5000 mAh. Będzie to więc dość pojemna bateria, która spokojnie powinna wystarczyć nam na cały dzień pracy z dala od ładowarki. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że producent wyposaży użytkowników w ładowarkę już w momencie zakupu i umożliwi szybkie ładowanie akumulatora. Jeżeli tak się stanie, możemy ponownie oczekiwać, że Samsung okaże się królem średniaków i zdominuje ten segment na kolejny rok.

Urządzenie będzie dostępne w pięciu kolorach. Galaxy A53 5G będzie także wodoszczelny, czego dowodem będzie certyfikat IP67 (lub może nawet IP68). Spodziewamy się, że Samsung zrezygnuje z produkowania urządzeń, które nie obsłużą sieci komórkowej 5G.

AKTUALIZACJA 08.03.2022

Nowe przecieki potwierdzają specyfikację techniczną - zapowiada się jedne z najciekawszych średniaków 2022 roku!

Samsung Galaxy A53 5G może być jednym z najciekawszych średniaków, który dla większości osób będzie lepszym wyborem od flagowych modeli z rodziny Galaxy S22. Nowy przedstawiciel serii Galaxy A otrzyma wydajny procesor, pojemną baterię oraz nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K.

Samsung Galaxy A53 5G full specifications! pic.twitter.com/HJHaWLDgZl — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 5, 2022

Ostatnie przecieki potwierdzają nasze wcześniejsze przypuszczenia. Galaxy A53 otrzyma 6,5-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Względem droższych modeli zabraknie możliwości wyświetlania miliarda kolorów. Jasność maksymalna wynosić będzie 420 cd/m2.

Urządzenie otrzyma autorski procesor Exynos 1280, który ma być znacznie wydajniejszy od Snapdragona 778G. Układ ten wspierany bę∂zie przez kartę graficzną Mali G68 MP4.

Aparat to 64 MP jednostka z OIS i przysłona f/1,8. Nie zabraknie 12 MP aparatu ultraszerokokątnego oraz dwa 5 MP aparaty pomocnicze - makro i głębi. Z przodu skorzystamy z 32 MP kamerki do selfie.

Galaxy A53 5G po raz pierwszy w historii serii otrzyma możliwość nagrywania w 8K.

Smartfon sprzedany będzie w wersji 6/128 GB. Nie zabraknie w pełni wodoszczelnej obudowy, Androida 12, One UI 4.1 oraz akumulatora o pojemności 5000 mAh z szybkim, 25 W ładowaniem. W pudełku nie znajdziemy ładowarki.

AKTUALIZACJA 03.02.2022

Wyciekły europejskie ceny Galaxy A53 5G

Do sieci trafił nowy przeciek dotyczący nadchodzącego średniaka od Samsunga. Jeden z europejskich sprzedawców zdradza cenę Galaxy A53 5G. Poza sugerowaną ceną detaliczną informacje, które trafiły do sieci wskazują na zbliżającą się premierę nowego smartfona. Przypominamy, że zeszłoroczne modele Galaxy A52 oraz Galaxy A52 5G zostały zaprezentowane właśnie w marcu ubiegłego roku.

Cena Galaxy A53 5G Źródło; gizpie.com

Cenę Galaxy A53 5G przekazał jeden z włoskich sprzedawców detalicznych, który przypadkowo udostępnił w sieci stronę produktową Galaxy A53 5G. Smartfon wyceniono na 466,49 Euro. Przewidujemy zatem, że sugerowana cena detaliczna wynosić będzie 469 Euro. W Polsce sugerowana cena detaliczna może wynosić 1999 lub 2199 zł.

Nowa model ma być o 20 Euro droższy od Galaxy A52s 5G. Model w tej samej konfiguracji - 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztował 449 Euro.

Strona internetowa sugeruje dostępność w przeciągu 3-4 tygodni.

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Samsung Galaxy A53 5G będzie dostępny w tych kolorach!

Spodziewamy się, że w ciągu kilku najbliższych tygodni koreański producent w końcu zaprezentuje najnowszego Samsunga Galaxy A53 5G. To urządzenie, a także cztery inne średniaki i budżetowce z serii Galaxy A mają pojawić się na rynku najpóźniej w marcu.

Jakiś czas temu informowaliśmy was już o tym, że Samsung planuje przywrócić smartfony w charakterystycznym kolorze pomarańczowym, który ostatni raz widziany był na Samsungach Galaxy A50 z 2019 roku. Teraz wiemy już z niemal stuprocentową pewnością, że koreański producent zrealizuje te plany. Najnowszy średniak ma być bowiem dostępny w czterech kolorach. Portal winfuture.de podaje, że mają to być czarny, biały, błękitny oraz właśnie pomarańczowy.

AKTUALIZACJA 25.02.2022

Samsung Galaxy A53 5G pojawia się w konsoli Google Play!

Premiera Samsunga Galaxy A53 5G jest już z pewnością bardzo blisko. W większości dotychczasowych przecieków pojawiał się termin marcowy, więc możemy spodziewać się konkretów już w najbliższych tygodniach.

Tymczasem nadchodzący średniak Samsunga pojawił się w kolejnej bazie danych. Tym razem dużo ważniejszej. Smartfon został bowiem dodany do bazy danych Play Console, którą zarządza Google.

Czego dowiadujemy się z tego dokumentu? Tak naprawdę niczego nowego. Potwierdzone zostały m.in obecność ośmiordzeniowego chipu Samsung Exynos 1200, który pracował będzie pod kontrolą Androida 12 prosto z pudełka. Wspierany będzie przez minimum 6 GB pamięci operacyjnej. Wyświetlacz będzie charakteryzował się rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli i współczynnikiem 450 DPI.

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Kolejny przeciek zdradza specyfikację techniczną Galaxy A53 5G!

W kolejnym przecieku potwierdzone zostały szczegóły specyfikacji technicznej nowych urządzeń koreańskiego producenta. Mowa tutaj o aż czterech przedstawicielach rodziny Galaxy A, których premiera ma mieć miejsce w najbliższych tygodniach.

• ???????????????????????????? ???????????????????????? ????53 5G: 6.52" FHD+ 120Hz Amoled Display, Exynos 1200, 64MP+12MP+5MP+5MP Rear, 5000mAh+25W, Android 12



• ???????????????????????????? ???????????????????????? ????73 5G: 6.7" FHD+ 120Hz Amoled Display, Snapdragon 750G, 108MP+12MP+8MP+2MP Rear, 5000mAh+25W, Android 12 — Sam (@Shadow_Leak) February 23, 2022

Model Galaxy A53 5G ma posiadać wyświetlacz Super AMOLED Inifnity-O o przekątnej 6,52 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz 120 Hz częstotliwości odświeżania.

Smartfon zostanie wyposażony w procesor Exynos 1200, jednak producent jeszcze oficjalnie go nie zaprezentował. Mamy więc do czynienia z podobną sytuacją, jak w przypadku premiery Galaxy S22 oraz chipu Exynos 2200. Samsung zaprezentował go zaledwie kilka dni przed debiutem samego smartfona. Galaxy A53 5G ma pracować pod kontrolą Androida 12. Możemy zakładać obecność nakładki One UI 4.0, lub 4.1.

Całości specyfikacji dopełnia zestaw czterech aparatów na pleckach, na które składają się 64 MP obiektyw główny, 12 MP ultraszerokokątny oraz dwie 5 MP jednostki. Smartfon wyposażony będzie w baterię o pojemności 5000 mAh.

AKTUALIZACJA 21.02.2022

Samsung zapowiedział swoją obecność na MWC 2022! Galaxy A53 5G w drodze?

Koreański producent zapowiedział już, że weźmie udział w targach Mobile World Congress, które w dniach 26 lutego - 3 marca będą odbywać się w Barcelonie. Na oficjalnej stronie Samsunga pojawiło się oficjalne zaproszenie na to wydarzenie.

Czego będzie dotyczyć? Zaproszenie póki co nie ujawniło szczegółów, którym poświęcona będzie prezentacja. Możemy jedynie dowiedzieć się z niego, że Samsung po raz kolejny chce na nowo zdefiniować to, jak pracujemy i jak się uczymy. Ma to związek z dynamicznym rozwojem technologii i urządzeń mobilnych. Na krótkiej animacji mogliśmy zobaczyć sylwetki wielu popularnych urządzeń z linii Galaxy.

Czy prezentacja, która zaplanowana została na 26 lutego będzie dotyczyła jedynie kierunku, w którym Samsung udaje się w rozwoju swoich urządzeń mobilnych? Producenci tacy jak Honor i realme już zapowiedzieli prezentacje swoich nowych smartfonów, więc nie możemy wykluczyć, że Samsung także pójdzie tym tropem. Na prezentację czeka bowiem duża ilość smartfonów z linii Galaxy A, wśród których znajduje się także Galaxy A53 5G. Możemy więc po cichu liczyć na jego debiut w trakcie barcelońskiej konferencji.

AKTUALIZACJA 14.02.2022

Ile kart SIM umieścimy w Samsungu Galaxy A53?

Średniak Samsunga, który zadebiutować ma na początku marca, pojawił się w kolejnej bazie danych. Tym razem urządzenie zostało wypatrzone w Lauch Studio, które odpowiedzialne jest za wydawanie certyfikatów zgodności z Bluetooth.

Jeżeli wierzyć informacjom przekazanym przez @stufflistings na Twitterze, Samsung Galaxy A53 5G dostępny będzie w dwóch wariantach: z jednym miejscem na kartę SIM, lub dwoma. Czy w związku z tym cena urządzeń z różnymi wariantami pamięci także ulegnie zmianie? Tego dowiemy się zapewne już w ciągu najbliższych kilku tygodni.

AKTUALIZACJA 10.02.2022

Galaxy Unpacked za nami! Co z premierą Samsunga Galaxy A53 5G?

Wczoraj odbyło sie pierwsze tegoroczne wydarzenie Galaxy Unpacked, na których Samsung regularnie przedstawia swoje nowe produkty. Niestety wśród premier zabrakło Samsunga Galaxy A53 5G.

Zgodnie z większością dotychczasowych zapowiedzi, koreański producent z trakcie prezentacji skupił się tylko na nowych flagowych urządzeniach na 2022 rok. Zaprezentowane zostały więc trzy smartfony z rodziny Galaxy S22: bazowy Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra oraz nowe tablety: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S8 Ultra. Producent zaprezentował także nowinki w zakresie oprogramowania oraz poinformował o tym, jakie urządzenia otrzymają nawet cztery lata aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń.

Jednak co z premierą średniaka Samsung Galaxy A53 5G? Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym koreański producent przedstawi go światu na początku marca. Mało prawdopodobne wydają się dwie prezentacje w ciągu jednego miesiąca. Do modelu Galaxy A53 5G powinny dołączyć inne średniaki i budżetowce Samsunga: Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33 oraz Galaxy A73. Spodziewamy się jednak, że zamiast organizowania kolejnego wirtualnego wydarzenia, producent poinformuje o ich debiucie za pośrednictwem komunikatu prasowego.

AKTUALIZACJA 09.02.2022

Galaxy Unpacked już dziś, a Galaxy A53 5G pojawia się na nowych renderach!

Już dziś odbędzie się pierwsze tegoroczne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked. Samsung ma zaprezentować na nim flagowe urządzenia na 2022 rok: nową linię smartfonów Galaxy S22 oraz tabletów Galaxy Tab S8. Każda z nich składać będzie się z trzech produktów.

W ostatnim czasie pojawiły się plotki, że dziś zaprezentowany zostanie nowy średniak, czyli model Galaxy A53 5G. Czy tak się stanie? Odpowiedź na to pytanie poznamy już za kilka godzin.

Teraz natomiast możemy spojrzeć na nowe rendery. Pojawiły się one na portalu nl.letsgodigital.com, a powstało we współpracy z Technizo Concept:

AKTUALIZACJA 08.02.2022

Czy Galaxy A53 5G pojawi się na najbliższym Galaxy Unpacked?

Koreański producent zaplanował pierwsze w tym roku wirtualne wydarzenie Galaxy Unpacked na 9 lutego. Już jutro zaprezentowane mają zostać najnowsze flagowe smartfony z rodziny Galaxy S22: modele Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra, do których najprawdopodobniej dołączą nowe tablety: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ oraz Galaxy Tab S8 Ultra.

Takie zestawienie produktów sugeruje, że Samsung podczas jutrzejszego eventu planuje skupić się na swoich high-endowych urządzeniach. Czy jest szansa na to, że wśród nich znajdzie się także kolejna odsłona średniaków koreańskiego producenta, czyli model Galaxy A53?

Urządzenie to pojawiło się w informacjach prasowych, poświęconych tabletowi Galaxy Tab S8, do których dotarli dziennikarze portalu nl.letsgodigital.com. Co prawda widnieje tam jedynie wzmianka na temat tego smartfona, jednak pozwala ona nam przypuszczać, że od jego premiery dzieli nas coraz mniej czasu. Czy nastąpi ona już jutro, czy Samsung zdecyduje się poczekać i zaprezentować go razem z innymi średniakami na ten rok, czyli modelami Galaxy A13, Galaxy A33 oraz Galaxy A73?

AKTUALIZACJA 05.02.2022

Ruszyła oficjalna strona wsparcia! Premiera Samsunga Galaxy A53 5G wkrótce?

W końcu możemy powiedzieć o oficjalnych informacjach na temat tegorocznych średniaków, które pochodzą bezpośrednio od Samsunga. Producent właśnie uruchomił bowiem strony wsparcia dla dwóch nowych smartfonów.

Na oficjalnej stronie internetowej Samsunga pojawiły się dwie nowe pozycje. Stworzone zostały bowiem dwie nowe podstrony dla modeli o następujących numerach seryjnych: SM-A336E/DS oraz SM-A536E/DS, które oznaczają odpowiednio modele Galaxy A33 5G oraz Galaxy A53 5G. Oznacza to, że spodziewany termin premiery drugiego z nich - czyli przełom lutego i marca - wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Dodatkowo kolejny z tegorocznych średniaków - model Galaxy A73 5G otrzymał kolejny certyfikat, tym razem indyjskiego urzędu BIS.

AKTUALIZACJA 04.02.2022

Samsung Galaxy A53 5G bez tajemnic!

Najnowszy średniak Samsunga nie ma już chyba nic do ukrycia. Mimo, iż od jego premiery dzielą nas tygodnie, to wygląda na to, że o smartfonie wiemy już wszystko.

Kolejną porcję nowości, a w zasadzie potwierdzenia wcześniejszych przecieków, przekazał portal WinFuture.de. Poza szczegółami specyfikacji technicznej opublikowali oni także nowe rendery smartfona:

W specyfikacji znajdziemy powielane już od dłuższego czasu informacje. Samsung Galaxy A53 5G posiadał będzie procesor Exynos 1200, 6 GB pamięci operacyjnej, od 128 GB wbudowanej pamięci masowej i slot na kartę microSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Znajdziemy tam także baterię o pojemności 5000 mAh o maksymalnym ładowaniu 25 W i taką ładowarkę w pudełku.

Wyświetlacz to 120 Hz panel Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością 2400x1080 pikseli. W nim umieszczony zostanie czytnik linii papilarnych. W wycięciu w ekranie umieszczona zostanie 32 MP kamera selfie. Z tyłu znajdziemy zestaw czterech aparatów: 64 MP obiektyw główny, 12 MP ultraszerokokątny oraz dwie 5 MP jednostki, którymi najprawdopodobniej będą obiektyw makro i czujnik głębi.

Kontrolę nad pracą całości sprawować ma Android 12 z nakładką producenta OneUI.

AKTUALIZACJA 03.02.2022

Nowe modele średniaków Samsunga z europejskimi certyfikatami!

Wygląda na to, że Samsung przygotowuje się na dużą ofensywę w segmentach średniaków i tanich smartfonów. Przez rosyjski urząd FSA (Federal Security Service Russia) przeszło bowiem aż pięć nowych urządzeń!

Mowa tutaj o modelach Samsung Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 oraz Galaxy A73. Otrzymały one następujące numery seryjne: SM-A135F/DS, SM-A235F/DS, SM-A336B/DS, SM-A536B/D oraz SM-A736B/DS. Dopisek "DS" oznacza, że smartfon będzie w stanie obsłużyć jednocześnie dwie karty SIM. Oznacza to, że każdy ze średniaków i budżetowców Samsunga otrzyma taką funkcję. Otrzymanie takiego certyfikatu upoważnia producenta do sprzedaży nowych urządzeń na terenie Rosji.

Jest to kolejny już dokument, który w krótkim odstępie czasu pojawił się przy Samsungu Galaxy A53 5G. Oznacza to, że od jego premiery dzieli nas zapewne kilka tygodni. Konkretów w sprawie dokładnej daty możemy spodziewać się zapewne po premierze rodziny Galaxy S22, która ma miejsce już w przyszłym tygodniu.

AKTUALIZACJA 02.02.2022

Samsung Galaxy A53 z certyfikatami FCC i NBTC!

Wygląda na to, że planowana data premiery najnowszego średniaka Samsunga jest coraz bliżej.

Szacuje się, że model Samsung Galaxy A53 5G ma pojawić się w wielu krajach już pod koniec lutego, lub na początku przyszłego miesiąca. Najnowsze informacje pozwalają przypuszczać, że tak właśnie się stanie.

Urządzenie otrzymało bowiem kolejne kluczowe dla międzynarodowej sprzedaży certyfikaty. Smartfon pojawił się bowiem w bazie danych tajlandzkiego NBTC oraz amerykańskiego FCC. W pierwszej z nich pojawiło się urządzenie o numerze seryjnym SM-A536E/DS, które posiada dwa sloty na karty SIM. W amerykańskiej bazie pojawiły się natomiast dodatkowy wariant SM-A536E z tylko jednym miejscem na kartę SIM.

Dane z dokumentacji nie ujawniają żadnych szczegółów, które nie pojawiły się już wcześniej w formie przecieków, lub w innych bazach danych. Kolejne międzynarodowe certyfikaty potwierdzają jednak, że od premiery Samsunga Galaxy A53 5G dzieli nas coraz mniej czasu.

AKTUALIZACJA 31.01.2022

Europejski Samsung Galaxy A53 5G z procesorem Exynos, czy Snapdragon?

Koreański producent przyzwyczaił nas już, że smartfony, które produkuje, różnią się podzespołami w zależności od regionu, na który są wypuszczane. Podobny los czeka także Samsunga Galaxy A53 5G.

Wiemy, że Samsung przygotował dwa warianty tego urządzenia: jeden z procesorem Exynos 1200, a drugi z chipsetem Snapdragon 778G. Smartfony w obu wariantach zostały już przetestowane w popularnym benchmarku Geekbench. Nieco lepiej wypada w nich model z jednostką Quualcomm. Wygląda jednak na to, że nie będzie on dostępny w Europie.

Jak ustalili dziennikarze holenderskiego portalu GalaxyClub, europejscy klienci będą musieli zadowolić się smartfonami z produkowanym przez Samsunga chipem Exynos. Odkryli oni, że właśnie takie urządzenia trafią na półki sklepowe w Holandii oraz Belgii. Możemy więc zakładać podobny scenariusz w przypadku pozostałych krajów Europy.

AKTUALIZACJA 26.01.2022

Samsung Galaxy A53 5G będzie dostępny w tych kolorach!

Od dłuższego czasu wiemy już jak wyglądać będą nowe średniaki Samsunga. Design wyciekł już jesienią ubiegłego roku, a nie tak dawno temu został potwierdzony przez oficjalne dane z baz certyfikacyjnych.

Do tej pory nie informowaliśmy was jednak o tym, jakie warianty kolorystyczne przygotował dla nas koreański producent. Możemy spodziewać się, że w tym roku będziemy mogli wybierać spośród czterech opcji. Samsung Galaxy A53 5G dostępny będzie w znanych z poprzedniej generacji odcieniach: białym, czarnym oraz błękitnym. Producent zdecydował jednak o jednej zmianie. W tym roku będziemy bowiem mogli kupić smartfona w kolorze pomarańczowym. Nie możemy jednak w tym momencie powiedzieć, czy będzie to taki sam odcień jak w modelu Galaxy A50 z 2019 roku, czy będą się one różnić.

AKTUALIZACJA 25.01.2022

Samsung Galaxy A53 5G przetestowany po raz kolejny!

Najnowsze średniaki Samsunga zostały poddane kolejnym testom, sprawdzającym ich funkcjonowanie. Najnowsze informacje pozwalają przypuszczać, że koreański producent planuje wypuszczenie dwóch smartfonów w podobnym okresie czasu. Mowa bowiem o modelach Galaxy A53 5G oraz Galaxy A33.

Te dwa urządzenia, noszące numery seryjne SM-A336B oraz SM-A536B, poddane zostały testom wydajności przeglądarek internetowych w benchmarku HTML5. Oba z nich osiągnęły taki sam wynik, czyli 474 z 555 możliwych do zdobycia punktów.

Tego typu test niestety nie ujawnia żadnych nowych informacji dotyczących specyfikacji technicznej smartfona. Pokazuje jedynie możliwości przeglądarek internetowych w danym urządzeniu. Ponownie możemy zobaczyć jednak, że będzie pracował pod kontrolą Androida 12.

AKTUALIZACJA 22.01.2022

Samsung Galaxy A53 5G z Exynosem 1200 przetestowany!

W bazie danych Geekbench pojawiły się wyniki testów syntetycznych nadchodzącego średniaka Samsunga.

Tym razem z niemal stuprocentową pewnością możemy stwierdzić, że testowany był model z procesorem Exynos 1200. Najprawdopodobniej to taki wariant będą mogli kupić chętni w Polsce. Jak prezentują się jego wyniki?

W teście jednowątkowym Samsung Galaxy A53 5G uzyskał wynik 743, a w teście wielowątkowym osiągnął 1900 punktów. Oznacza to, że smartfon zaoferuje użytkownikom większą wydajność, niż jego poprzednik, który w trakcie takich samych testów uzyskał następujące wyniki: 553 oraz 1727.

Z raportu dowiadujemy się, że urządzenie wyposażone jest w ośmiordzeniowy procesor, posiadający 6 rdzeni o 2 GHz częstotliwości taktowania i 2 wydajne rdzenie o częstotliwości taktowania 2,4 GHz. Wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12.

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Samsung Galaxy A53 5G rozebrany na części!

Ostatnie informacje i certyfikaty uzyskane przez Samsunga potwierdziły zapowiadany wcześniej wygląd urządzenia. W bazie danych chińskiego urzędu TENAA pojawiły się bowiem pierwsze fotografie smartfona.

Teraz natomiast możemy zobaczyć jak tegoroczny średniak koreańskiego producenta będzie wyglądał rozłożony na czynniki pierwsze! Do fotografii poszczególnych elementów Samsunga Galaxy A53 5G dotarli dziennikarze portalu 91mobiles.com. Możemy zobaczyć na nich takie elementy jak ramka urządzenia, jego tylny panel oraz odlew, służący do wytwarzania kolejnych elementów. Zobaczcie je poniżej:

To po raz kolejny potwierdza, że Samsung Galaxy A53 będzie w dużej mierze korzystał z designu swojego poprzednika. Na pleckach znajdziemy zestaw czterech aparatów i lampę błyskową, co potwierdzone zostało w danych certyfikacyjnych.

AKTUALIZACJA 20.01.2022

Samsung Galaxy A53 z kolejnymi certyfikatami!

Kolejny z chińskich urzędów przyznał koreańskiemu producentowi certyfikaty, które są niezbędne do sprzedaży urządzeń na terytorium Państwa Środka.

Najnowsze informacje pochodzą z baz danych TENAA. Dokumentacja pozwala nam na rzut oka nie tylko na niektóre elementy specyfikacji technicznej smartfona, ale także jego wygląd:

Źródło: tenaa.com.cn Źródło: tenaa.com.cn Źródło: tenaa.com.cn Źródło: tenaa.com.cn

Po raz kolejny widzimy, że urządzenie będzie niemal identyczne jak jego poprzednik. Widzimy wyspę z aparatami w takim samym układzie jak w modelu Galaxy A52 oraz nieco łagodniejsze przejście pomiędzy nią, a pleckami.

Wiemy już także nieco więcej o jego specyfikacji technicznej. Smartfon posiadał będzie wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,46 cala, charakteryzujący się rozdzielczością Full HD+. W wyświetlaczu umieszczony będzie także czytnik linii papilarnych. Procesor (najprawdopodobniej Exynos 1200) wyposażony będzie w rdzenie o częstotliwości taktowania 2-2.4 GHz. Wspierany będzie przez 8 GB pamięci operacyjnej i 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej. Na pleckach znajdziemy zestaw czterech aparatów: 64 MP, 12 MP, 5 MP, 5 MP, a z przodu 32 MP aparat selfie. Bateria smartfona to akumulator o pojemności 4860 mAh.

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Samsung Galaxy A53 tylko z ładowarką 15 W?

Samsung Galaxy A53 5G w końcu zaczyna otrzymywać pierwsze niezbędne certyfikaty. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość, która oznacza, że powoli zbliżamy się do terminu jego premiery. Mniej ciekawe wiadomości pojawiają się jednak w samych dokumentach.

Średniak Samsunga pojawił się bowiem w bazie chińskiego urzędu 3C. Urządzenie nosi numer seryjny SM-A5360.

Z tych dokumentów dowiadujemy się nieco więcej o możliwościach ładowania smartfona. Tuż po wypłynięciu tych danych pojawiły się przecieki o tym, że urządzenie ma wspierać szybkie ładowanie 25 W oraz posiadać ładowarkę w zestawie sprzedażowym.

Jeżeli jednak liczycie, że Samsung dołączy właśnie taką ładowarkę, to możecie się rozczarować. Najnowsze doniesienia sugerują, że koreański producent wyposaży kupujących w kostkę, która umożliwi ładowanie jedynie 15 W. Oznacza to, że jeżeli będziecie chcieli wykorzystać pełnię możliwości Samsunga Galaxy A53 w zakresie ładowania, będziecie musieli samodzielnie dopasować odpowiednią ładowarkę.

