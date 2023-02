Samsung Galaxy A54 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [10.02.2023]

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejny model serii A5X od Samsunga. Ten przedstawiciel średniej półki jest niesamowicie popularny u nas w kraju i oferuje świetne możliwości za niezbyt wygórowaną cenę. W tym artykule zebraliśmy wszystkie informacje i przecieki na temat nadchodzącego smartfona firmy Samsung.

Spis treści

Poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące nadchodzącego Samsunga Galaxy A54! Dla ułatwienia nawigacji podzieliliśmy temat na cztery główne tematy. Każdy z nich będzie aktualizowany - aktualizacja pojawi się zawsze na początku rozdziału z wyraźnie oznaczoną datą dodania nowych wiadomości. Dzięki temu najświeższe informacje zawsze będą na wyciągnięcie ręki!

Aktualizacja 10.02.2023 - ceny Galaxy A54 w Europie mogą być zdecydowanie wyższe

Niestety wygląda na to, że inflacja i rosnące ceny nie ominęły też średniej półki telefonów od Samsunga - szczególnie po tym, jak producent podwyższył dość znacznie ceny serii S23. Według nowego przecieku zaprezentowanego przez Appuals, Galaxy A54 będzie w Europie zdecydowanie droższy od poprzedniej wersji A53.

Portal zaprezentował nowe informacje, według których ceny Samsunga Galaxy A54 w Europie mają pójść zdecydowanie w górę. Model ten ma być dostępny w dwóch konfiguracjach: 8/128 GB oraz 8/256 GB. Oto ceny, których mamy się spodziewać za każdy z tych wariantów:

Galaxy A54 8/128 GB - 530-550 Euro

Galaxy A54 8/256 GB - 590-610 Euro

Przypomnijmy, że zeszłoroczny wariant podstawowy kosztuje 450 Euro, co w polski sklepie przekłada się na 2099 zł. W tym momencie, jeśli założymy cenę 550 Euro za podstawowy wariant, w prostym przeliczeniu daje nam to wynik około 2630 zł - prawie 500 zł więcej niż poprzednia generacja.

Aktualizacja 03.02.2023 - Galaxy A54 nie zadebiutował na Galaxy Unpacked 2023. Kiedy się go w takim razie spodziewać?

Galaxy Unpacked 2023 już za nami. Niestety w czasie wydarzenia, na którym zadebiutowały najnowsze flagowce od Samsunga, firma nie zdecydowała się na wypuszczenie na rynek również kolejnej generacji swoich średników. Co prawda nie mieliśmy na to wielkich nadziei - spodziewamy się raczej premiery około marca 2023 - to niektóre źródła wspominały przynajmniej o możliwym teaserze tych telefonów. Nic takiego jednak nie miało niestety miejsca.

W takim razie więc musimy nadal czekać na premierę nowych średników Samsunga - w tym artykule napisaliśmy, dlaczego to właśnie na te telefony, a nie na flagowce Galaxy S, czekamy najbardziej. Aktualnie możemy być już pewni, że premiera nowych smartfonów będzie miała miejsce w marcu 2023 roku. Oczywiście nie znamy dokładnych dat, jednak możemy spodziewać się jej na początku tego miesiąca, gdyż wiele przecieków zapowiadało trochę wcześniejsze wyjście na rynek nowego Galaxy A54, niż jego poprzedników. W takim razie jeszcze w pierwszym kwartale 2023 zobaczymy najbardziej opłacalne smartfony tego koreańskiego producenta.

Aktualizacja 26.01.2023 - znamy już wielkość baterii i szybkość ładowania nadchodzącego smartfona.

Portal Mysmartprice ujawnił nowe szczegóły dotyczące Galaxy A54 - dokładniej jego baterii oraz ładowania. Portal był w stanie zajrzeć do certyfikacji FCC uzyskanej przez telefon, która zawiera kilak ważnych szczegółów dotyczących urządzenia - między innymi właśnie pojemność ogniwa oraz ładowarkę, z jakiej korzysta.

Według najnowszych informacji, Galaxy A54 ma jednak zostać wyposażony w akumulator o standardowej pojemności 5000 mAh - to o 100 mAh mniej, niż sugerowały pierwsze przecieki. Możemy się także spodziewać klasycznej już dla Samsunga mocy ładowania, czyli 25 W. Nie jest to najlepszy wynik - szczególnie w segmencie, który może się pochwalić nawet konstrukcjami osiągającymi moc ładowania około 200 W. Co więcej, nie powinniśmy się spodziewać, że kostka ładowania będzie dołączona do zestawu. Za ten trend z kolei musimy "podziękować" Apple.

Aktualizacja 11.01.2023 - wyciekły oficjalne rendery prosto od Samsunga.

Galaxy A54 przestaje mieć już jakiekolwiek tajemnice. Od wcześniejszych przecieków dotyczących specyfikacji, po rendery ujawnione przez leakerów, wydzielimy już sporo elementów nadchodzącego średniaka. Teraz, dzięki przeciekowi zaprezentowanemu przez MySmartPrice, zobaczyliśmy też oficjalne rendery przodu telefonu, które mają pochodzić prosto od Samsunga. Jeden z nich - ten z wycięciem na przednią kamerę - przedstawia Samsunga Galaxy A54, z kolei drugi, z notchem w kształcie łezki, to przedstawienie nadchodzącego Galaxy A34.

Jak widać, przód obu telefonów nie różni się specjalnie od ich poprzedników. Może to być dość rozczarowujące, jednak to głównie ulepszenia dotyczące podzespołów i wyglądu plecków mają być znakiem rozpoznawczym tej serii Galaxy A. Nie spodziewaliśmy się więc, że Samsung zmieni wiele elementów ekranu, który już u poprzednika był jednym z najlepszych w segmencie.

Aktualizacja 03.01.2023 - Kolejne informacje na temat specyfikacji nadchodzącego średniaka

Samsung Galaxy A54 stał się ostatnio jednym z najciekawszych technologicznych tematów. Pokazuje to tylko, że na nowy rok Samsung przygotował telefon, zainteresowanie którym jest ogromne - ale też wysokie są oczekiwania. Dzisiaj po raz kolejny, tym razem dzięki informacjom od znanego leakera Yogesh'a Brar, mogliśmy zobaczyć pełny ogląd specyfikacji nadchodzącego modelu:

Samsung Galaxy A54 5G

(rumoured)



- 6.4" FHD+ AMOLED, 120Hz

- Exynos 1380 SoC

- 6/8GB RAM

- 128/256GB storage

- Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP + 5MP

- Front Cam: 32MP

- Android 13, OneUI 5.0

- 5,000mAh battery, 25W charging

- IP67 rating

- optical in-display fp — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 2, 2023

Wiele z tych informacji wyszło na światło dzienne już wcześniej. Po pierwsze - nowy model będzie miał o jeden aparat mniej, zrezygnuje zapewne z dedykowanej kamery macro na rzecz lepszej jakości innych aparatów, a funkcję macro przejmie przystosowany obiektyw ultraszerokokątny. Dodatkowo dostaniemy główny aparat 50 MP z OIS oraz aparat zoom.

Po raz kolejny potwierdza się także zastosowanie nowego czipu Exynos 1380. Dzięki niemu nowy telefon ma zyskać sporo mocy w porównaniu do swojego poprzednika, po części dzięki nowemu procesowi fabrykacji, po części też ze względu na zastosowanie konstrukcji 4+4 (4 mocne rdzenie, 4 energooszczędne rdzenie) w przeciwieństwie do Exynosa 1280, który opierał się na schemacie 2+6 (2 mocne rdzenie, 6 energooszczędnych).

Brar wspomina także o ekranie 6,4" o rozdzielczości FullHD i odświeżaniu 120 Hz, dwóch konfiguracjach pamięci 128/256 GB oraz dwóch konfiguracjach pamięci RAM - 6/8 GB. Galaxy A54 dostanie też baterię o pojemności 5000 mAh, ładowanie o mocy 25 W oraz certyfikat wodoodporności IP67. Oczywiście w dniu premiery - którego niestety jeszcze nie znamy, jednak powinna ona mieć miejsce w pierwszym kwartale 2023 roku - będzie on korzystał z Androida 13 i nakładki OneUI 5.0

Aktualizacja 02.01.2023 - Galaxy A54 zadebiutuje w czterech kolorach.

Nowy rok przynosi pierwsze spojrzenia na kolorowe plany, które Samsung roztacza na rok 2023 i model Galaxy A54. Dzięki przeciekowi zaprezentowanemu przez Android Headlines wiemy już, że nadchodzący średniak Samsunga wejdzie na rynek przynajmniej w czterech kolorach. Poza dwoma standardowymi barwami, producent przygotował też dwa ciekawsze warianty.

Galaxy A54 zadebiutuje oczywiście w dwóch najpopularniejszych kolorach - czarnym i białym. To standardowe barwy, które nie rzucają się w oczy i są bardzo popularne np. w korporacjach czy dla osób, które nie lubią zwracać uwagi na swoje urządzenie. Jednak Samsung ma też coś dla tych, którzy wolą inne podejście do używanego przez siebie sprzętu. Firma zaprezentuje wariant zielony, w kolorze przypominającym trawę cytrynową, oraz jak to Samsung ma w zwyczaju, fioletowy.

Dzięki takiej gamie każdy znajdzie coś dla siebie. Firma musi być przygotowana na stworzenie Galaxy A54 jako jak najbardziej uniwersalnego smartfona - jest to w końcu jedna z najpopularniejszych serii firma, a każdy z poprzedników tego modelu - A52 czy A53 - sprzedawał się w ogromnych ilościach. Ze względu na to również kolorami koreański gigant stara się trafić w gusta jak największej liczby klientów.

Poniżej prezentujemy wszystkie 4 kolory na renderach zdobytych przez Android Headlines. Oczywiście nie oznacza to, że są to definitywnie już wszystkie kolory - producent może na przykład przygotowywać jeszcze inne warianty, ewentualnie stworzyć w jakimś momencie limitowaną serię kolorystyczną. Jednak już teraz cała gama prezentuje się bardzo dobrze.

Aktualizacja 12.12.2022 - Mamy pierwsze benchmarki i nasze przypuszczenia się sprawdzają.

W końcu! Galaxy A54 5G został po raz pierwszy przyłapany na platformie testowej Geekbench, dzięki czemu po raz pierwszy dowiedzieliśmy się kilku nowych szczegółów na temat specyfikacji nadchodzącego urządzenia. Niestety zarejestrowane testy pokazują także, ze mieliśmy rację co do procesora, którego będzie używać nowa generacja średniaków Samsunga - nie powinniśmy liczyć na Snapdragony. Jednak nie wszystko jeszcze może być stracone, gdyż wyniki testów mogą napawać optymizmem jeśli chodzi o prędkość nadchodzącego telefonu.

Według platformy Geekbench, aktualny model, Galaxy A53 5G może pochwalić się wynikiem 676 w teście jednordzeniowym oraz 1765 w teście wielordzeniowym. Jeśli więc porównamy to z przeciekami dotyczącymi A54, którego sercem będzie nadchodzący Exynos 1380, różnica jest naprawdę spora - około 15-20% na korzyść nowej konstrukcji. Co więcej, są to dopiero pierwsze testy, możemy więc spodziewać się dalszych optymalizacji i jeszcze wyższych wyników.

Oczywiście nadal nie są to wyniki porównywalne z najnowszymi Snapdragonami - prawie roczny Snapdragon 7 Gen 1 osiąga odpowiednio 843 i 3096 punktów w teście. Jednak mimo tego powinna to być znacząca zmiana na lepsze, którą odczujemy w codziennym użytkowaniu. Wpłynie ona także na możliwości fotograficzne i obliczeniowe telefonu, zapewne umożliwiając jeszcze ciekawsze opcje robienia zdjęć czy automatyzacji.

Aktualizacja 09.12.2022 - Jednak nie powinniśmy liczy na procesor Snapdragon w Galaxy A54

Od jakiegoś czasu piszemy o jednej z największych zmian na lepsze w nadchodzącym flagowcu Samsunga, serii S23 - przejściu globalnie na procesory wykonywane przez firmę Qualcomm. Są one generalnie szybsze, bardziej energooszczędne i mniej się grzeją niż konstrukcje autorskie Samsunga. Ze względu na te wieści byliśmy też prawie przekonani, że koreańska firma pójdzie za ciosem i przeniesie ten trend również na swoją średnią półkę - szczególnie po niezbyt żwawym Exynosie 1280, który znalazł się w Galaxy A53. Niestety wygląda na to, że obie firmy dogadały się tylko na najwyższym szczeblu.

Jednym z elementów, który najbardziej wpływa na decyzję o umieszczeniu konkretnego procesora w telefonie, jest czas. To właśnie z tego powodu dostajemy tak wiele flagowych premier około grudnia i stycznia - w listopadzie prezentowany jest nowy flagowy procesor od Qualcomm, więc dopiero wtedy producenci mogą tworzyć swoje telefony z nowym "sercem".

Ze względu na to byliśmy też przekonani, że na listopadowej konferencji zostanie zaprezentowany nowy średnio półkowy układ - roboczo nazywany Snapdragonem 7 Gen 2. Niestety nic takiego się nie stało i o tym układzie na konferencji było raczej cicho. Dodatkowo ostatnimi czasy coraz częściej słyszymy także o nadchodzącym układzie Exynos 1380, który ma być następcą obecnego w A53 Exynosa 1280. Wiemy już, że znajdzie się on w Galaxy M54, którego poprzednik - M53 - również pracował na podstawie układu Exynos 1280.

Trzeba przyznać, że jeśli patrzymy na poprzedni układ z tej serii, nie są to zbyt optymistyczne informacje na temat ewentualnej wydajności nowych średniaków. Jednak z drugiej strony nie wszystko jeszcze stracone - Samsung na pewno zdaje sobie sprawę z niedociągnięć poprzedniego układu, możemy się więc spodziewać ulepszeń w konstrukcji nowego procesora. Pozostaje nam więc poczekać na ukazanie się pierwszych telefonów z tym SoC i wyciągnięcie wniosków testowych. Jednak na tę chwilę, warto być ostrożnym z entuzjazmem dotyczącym Galaxy A54!

Aktualizacja 15.11.2022 - Nowy A54 swoim wyglądem ma nawiązywać do flagowców Samsunga

Przecieki dotyczące Galaxy A54 zaczynają coraz bardziej przybierać tempa, co wskazuje tylko na zbliżającą się datę premiery tego oczekiwanego średniaka od Samsunga. Dzisiaj na światło dzienne wyszły najnowsze rendery nadchodzącego telefonu, pochodzące od znanego leakera OnLeaks we współpracy z portalem 91Mobiles.

Zdjęcia przedstawiają nadchodzący model w pełnej krasie i pokazują sporo zmian w porównaniu do poprzednika. Podczas gdy Galaxy A53 miał wyraźnie zaznaczoną wyspę aparatów z pięcioma wycięciami, nowy model stawia na zupełny brak wyspy i oddzielne wycięcia na każdy z trzech obiektywów ułożonych w jednej linii oraz lampę błyskową z boku. Takie rozwiązanie nawiązuje do Galaxy S22 Ultra, a także do zapowiadanej zmiany designu w nadchodzącej serii Galaxy S23. Dzięki temu cała gama telefonów producenta będzie zdecydowanie bardziej spójna.

Jednak to nie wszystkie nowe informacje, gdyż Onleaks podzielił się także kilkoma informacjami dotyczącymi specyfikacji telefonu - a konkretniej jego wielkości. Według niego nowy średniak Samsunga będzie wyposażony w ekran FullHD+ o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz i przekątnej 6,4". Udostępnił on również wymiary telefonu, które mają wynosić 158.3 x 76.7 x 8.2 mm. Widzimy więc, że po raz kolejny najbardziej popularny przedstawiciel średniej półki Samsunga będzie dość sporym telefonem.

Aktualizacja 09.11.2022 - Na Galaxy A54 nie będziemy musieli czekać tak długo, jak zazwyczaj!

Premiera Samsungów z serii A50 to bardzo duże wydarzenie dla fanów marki - są to zazwyczaj najlepsze propozycje ze średniej półki cenowej od producenta, a przez to również ogólnie na rynku. Jednakże przychodzi nam czekać na nie dość długo, gdyż zazwyczaj trafiają na półki sklepowe około marca lub kwietnia. Oznacza to, że pomimo ostatnich częstych przecieków, musielibyśmy czekać na nowy model jeszcze prawie pół roku!

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w tym roku koreański producenta elektroniki ma zamiar sprawić nam niespodziankę i wprowadzić swojego kultowego już średniaka na półki sklepowe zdecydowanie szybciej, niż wcześniej przewidywaliśmy.

Według najnowszych informacji, Galaxy A54 5G uzyskał właśnie certyfikację 3C w Chinach. Zazwyczaj otrzymanie takiej certyfikacji oznaczało, że telefony Samsunga były około 2 miesiące od swojej premiery. W przypadku A52 certyfikat został uzyskany w styczniu 2021 a premiera odbyła się w kwietniu 2021, A53 certyfikat dostał w styczniu 2022 i wyszedł na rynek w marcu 2022.

Jeśli więc Samsung nie będzie zmuszony do jakiegoś opóźnienia, wygląda na to, że seria A54 powinna zostać wprowadzona na rynek na samym początku następnego roku, około stycznia 2023. Biorąc pod uwagę nadchodzące spore zmiany - zarówno nowy wygląd, jak i lepsze podzespoły i aparaty tego telefonu - możemy spodziewać się sporego sukcesu tego średniaka od Samsunga!

Aktualizacja 27.10.2022

Galaxy A54 będzie posiadał nieco większą baterią niż model A53

Od jakiegoś czasu wiemy, że Galaxy A54 jest w głębokim stadium rozwoju, a w miarę jak powoli zbliżamy się do końca roku, kolejne elementy układanki wpadają na swoje miejsce. Najnowsza porcja informacji dotycząca Galaxy A54 ma związek z jego baterią, której pojemność może być nieco większa niż jednostki zasilającej Galaxy A53.

Nie jest zaskoczeniem, że Galaxy A54 będzie nosił numer modelu SM-A546B. Ta odrobina informacji nie jest przełomowa, ale może pomóc w określeniu niektórych elementów telefonu, takich jak jego bateria. I zgodnie z nowymi informacjami odkrytymi przez GalaxyClub, bateria Galaxy A54 jest identyfikowana przez numer modelu EB-BA546ABY.

Ze względu na tę rozbieżność, Samsung może nadać baterii Galaxy A54 pojemność 5,100 mAh, czyli o 100mAh niż w przypadku ogniwa w Galaxy A53. Wszystko zależy jednak od tego, jak daleko firma może chcieć przesunąć swoją rynkową "typową" pojemność, więc istnieje możliwość, że Galaxy A54 będzie reklamowany jako posiadający baterię o pojemności 5,000 mAh. Czas pokaże, ale najważniejsze jest to, że Galaxy A54 nie korzysta z tej samej baterii co jego poprzednik. Ma inny numer modelu i nieco większą pojemność znamionową, która może, ale nie musi wchodzić w grę w rzeczywistych scenariuszach użytkowania.

Aktualizacja 04.10.2022

Udało nam się znaleźć nowe informacje na temat nadchodzącego średniaka Samsunga! Jedna z najpopularniejszych serii producenta, Galaxy A5X, już niedługo doczeka się kolejnego modelu A54. Według holenderskiej publikacji GalaxyClub, znanej z nieczęstych, ale dokładnych przecieków na temat urządzeń Samsunga, nowy model ma zostać wyposażony w 50 MP sensor aparatu.

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać pogorszeniem w stosunku do poprzedniej wersji - przecież A53 5G jest wyposażony w aparat o rozdzielczości 64 MP. Jednakże to pokazuje, że rozdzielczość matrycy nie jest jedyną ważną cechą - jest nawet raczej drugoplanowa. Nowy sensor ma być zdecydowanie większy od poprzednika - możliwe nawet, że będzie to ta sama matryca ISOCELL GN5 co we flagowych Samsungach Galaxy S22 i S22+. W wielu przypadkach to właśnie wielkość matrycy najbardziej wpływa na jej możliwości, także może to być świetna wiadomość dla fanów mobilnej fotografii.

Aktualizacja 20.07.2022

Jak podaje strona TheElec, Galaxy A54 (a także jego mniejsi braci A34 i A24) w przyszłym roku nie zostanie wyposażony w czujnik głębi. Oznacza to, że nowy telefon będzie miał o jeden aparat mniej. Mimo tego, że brzmi to jak regres, jest to świetna wiadomość - dłużej o tym napisałem w tym artykule.

Dzięki pozbyciu się czujnika, który używany jest tylko do jednej rzeczy, a jego rolę może spełnić każda inna kamera, Samsung ma zamiar skupić się bardziej na pozostałych aparatach, a także zmniejszyć koszty produkcji, To świetna wiadomość dla konsumentów. Wiele przykładów pokazuje nam, że mniej aparatów, które są bardziej dopracowane, bez problemu może rozłożyć na łopatki smartfony z mnogością aparatów, ale niezbyt dobry oprogramowaniem.

Samsung Galaxy A54 - premiera

Nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery Samsunga Galaxy A54. Jednakże Samsung jest firmą, która lubi trzymać się określonego schematu premier, dlatego patrząc na poprzednie daty prezentacji modeli z serii A5X możemy się domyślić przybliżonej daty wejścia na rynek A54:

Samsung Galaxy A51 - kwiecień 2020

- kwiecień 2020 Samsung Galaxy A52 5G - marzec 2021

- marzec 2021 Samsung Galaxy A53 5G - marzec 2022

Widzimy więc, że premiery tej serii telefonów mają miejsce zazwyczaj w marcu lub kwietniu. Ze względu na to możemy dość śmiało powiedzieć, że premiera Galaxy A54 będzie miała miejsce około marca lub kwietnia 2023 roku.

Samsung Galaxy A54 - cena

Jako że do premiery Samsunga Galaxy A54 jeszcze trochę czasu, producent nie udostępnił jeszcze oficjalnych cen nadchodzącego modelu na Polskę. Jednak i w tym przypadku możemy spróbować wywnioskować orientacyjną cenę tego urządzenia na podstawie wyceny jego poprzedników. Oto jak przedstawiały się ceny tej linii smartfonów na przestrzeni lat:

Samsung Galaxy A51 - 1699 zł

Samsung Galaxy A52 5G - 1899 zł

Samsung Galaxy A53 5G - 2099 zł

Jak widać, cena średniaków Samsunga z roku na rok jest coraz wyższa - jest to związane zarówno z drożeniem elektroniki (a szczególnie smartfonów), jak i z ogólnym trendem wzrostu cen przez inflację. Ze względu na to możemy się spodziewać, że Galaxy A54 będzie kosztował przynajmniej tyle, ile jego poprzednik - czyli 2099 zł. Jednak jeśli trend wzrostowy się utrzyma, możemy też przyjąć, że jego cena zostanie podwyższona o standardowe 200 zł, czyli wyniesie 2299 zł.

Samsung Galaxy A54 - wygląd

Samsung nie jest znany z częstego rewolucjonizowania wyglądu swoich telefonów. Producent preferuje wolne ale stopniowe ulepszanie produkowanych przez siebie urządzeń, dostosowując je do aktualnych trendów, ale też do odpowiedniego języka designu, który obejmuje wszystkie modele - od najtańszych wersji A do najdroższych S22 Ultra czy Z Flip 3. Ze względu na to możemy się spodziewać, że Samsung Galaxy A54 będzie właśnie takim rozwinięciem znanej formuły - ładniejszym i bardziej współczesnym niż obecny A53, ale bez wielkich, rewolucyjnych zmian.

Na podstawie takiego myślenia, projektant Technizo Concepts i Lets Go Digital stworzyli rendery proponowanego Samsunga Galaxy A54. Warto pamiętać, że nie są to oficjalne przedstawienia, a jedynie koncept. Jednakże projekty tej pary już kilka razy zaskoczył nas tym, jak bardzo zbliżone były do gotowych produktów, możemy więc zgadywać, że podobnie może się stać w tym przypadku.

Nie da się zaprzeczyć, że powyższe rendery przedstawiają bardzo interesujące urządzenie, które wielu osobom się spodoba. Polerowana ramka i interesujący moduł kamery szczególnie zwracają moją uwagę. Ważną częścią jest też ekran - seria A50 może w końcu odejść od niesymetrycznej ramki z większą "brodą" na rzecz estetycznej, równej ramki po każdej stronie. Byłby to, według mnie, bardzo dobry ruch.

Samsung Galaxy A54 - specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna to często najważniejsza część telefonu ze średniej półki - rywalizacja tutaj jest najbardziej zaciekła, a producenci muszą przecież jakoś oszczędzać.

Procesor

Procesor był jednym z najsłabszych punktów Samsunga Galaxy A53. Znajdujący się w nim Exynos 1280 był tylko nieznacznie lepszy od CPU w A52 - Snapdragona 750G. Ta informacja nie byłaby jeszcze taka zła - przecież to nadal trochę szybszy telefon niż rok wcześniej - gdyby nie fakt, że w podobnej cenie konkurencja oferowała telefony ze Snapdragonem 870, który rozkładał Exynosa na łopatki. W takim razie w tym roku spodziewamy się, że Samsung położy nacisk na większą moc obliczeniową urządzenia. Może się do tego przyczynić zapowiedziany niedawno Snapdragon 7 Gen 1, którego możemy się spodziewać w Galaxy A54.

Ekran

Podczas gdy procesor poprzednika był często krytykowany, ekran dostępny w Galaxy A53 jest jednym z najmocniejszych punktów urządzenia. Jest to świetny panel Super AMOLED o rozdzielczości Full HD, jasności 800 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jeśli Samsung zdecyduje się użyć w nowym telefonie tego samego wyświetlacza, nie sądzę, aby ktoś mógł mieć do producenta pretensje.

Bateria

Już teraz Samsung Galaxy A53 oferuje całkiem sporą pojemność baterii - jest to ogniwo 5000 mAh. W tym departamencie nie spodziewamy się dużych zmian - jest to w zupełności wystarczająca wielkość na dwa dni użytkowania urządzenia.

Inną historią jest jednak prędkość ładowania w nadchodzącym Galaxy A54. Poprzednie modele z tej serii nie mogły się pochwalić zbyt mocnymi ładowarkami - A53 oferuje ładowanie o mocy jedynie 25 W. Wypada to blado na tle konkurencji, która w tej półce cenowej ma urządzenia o mocy ładowania nawet do 80 W. Szczególnie przy tak dużej baterii jest to coś bardzo przydatnego - dzięki szybszej ładowarce nawet chwilowe podłączenie do prądu pozwoli nam uzyskać kilka godzin pracy. Spodziewamy się więc, że Samsung będzie pracował nad zwiększeniem prędkości ładowania w swoim nowym Galaxy A54.