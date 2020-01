Samsung Galaxy A60 i M40 mogą dostać system Android 10 w marcu

Samsung jakiś czas temu opublikował plan aktualizacji swoich smartfonów, jednak wszystko wskazuje na to, że Galaxy A60 i M40 otrzymają system Android 10 o miesiąc wcześniej.

Samsung dba o użytkowników swoich nowych oraz starszych urządzeń. Co więcej, potrafi zaskoczyć, wprowadzając aktualizacje szybciej, niż wynikało to z planu. Tak było w przypadku Galaxy M20 i M30s - według niego miały zacząć otrzymywać Android 10 ze stabilną nakładką OneUI 2.0 w lutym, ale już wczoraj, czyli 18 stycznia, możliwość jej pobrania otrzymali pierwsi użytkownicy w Indiach. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku smartfonów Galaxy A60 oraz Galaxy M40. Chociaż według pierwotnego planu mają otrzymać "awans" do Androida 10 w kwietniu, na stronach Wi-fi Alliance pojawiła się ich certyfikacja, gdzie można znaleźć informację o używaniu tego właśnie systemu.

Oznacza to, że wszystko dla tych modeli jest już przygotowane i Samsung może pozytywnie zaskoczyć swoich użytkowników. A jeśli ktoś nie miał do czynienia z tymi telefonami, warto przypomnieć najważniejsze elementy ich specyfikacji: wyświetlacze PLS TFT 6,3", procesory Snapdragon 675, w zależności od wariantu 4 lub 6GB RAM, akumulator 3500 mAh z ładowaniem 15W, z tyłu trzy obiektywy: 32 + 8 + 5 Mpix.