Samsung Galaxy A70 - aktualizacja Android 10 razem z nakładką One UI 2.0

Samsung zaczął rozprowadzać aktualizację Androida 10 dla użytkowników smartfona Galaxy A70.

Samsung zwiększa tempo rozprowadzania aktualizacji dla swoich smartfonów z systemem Android 10. Otrzymało go już sporo starszych modeli Galaxy, w tym A30 i A50, a teraz otrzymuje go A70. Producent zaczął właśnie przesyłać aktualizację A705FNXXU5BTB9, a co ciekawe - jako pierwsi otrzymają ją użytkownicy z Ukrainy. Kolejne kraje mają zostać objęte programem rozprowadzania w ciągu kolejnych dni oraz tygodni. Aktualizacja jest dość spora - jej wielkość to 2,06GB. Zawiera bieżącą aktualizację bezpieczeństwa Google z lutego b.r. oraz najnowszą nakładkę na system Android 10, czyli One UI 2.0.

Według wcześniejszych planów, Samsung Galaxy A70 miał otrzymać aktualizację dopiero w kwietniu. Miło ze strony producenta, że nie tylko rozprowadza ją wcześniej, ale również z wszystkimi najnowszymi aktualizacjami. Jednak biorąc pod uwagę, że rozprowadzanie zakończy się w ciągu kilku tygodni, w niektórych krajach aktualizacja rzeczywiście może mieć miejsce w kwietniu b.r.

Źródło: GSM Arena