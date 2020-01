Samsung Galaxy A70 otrzymuje styczniowe poprawki zabezpieczeń

Zaraz po starszych flagowcach najnowsze poprawki zabezpieczeń otrzymał największy z zeszłorocznych średniaków - Galaxy A70.

Samsung przypomniał sobie o posiadaczach modelu Galaxy A70. Nie wiemy dlaczego, ale model ten dostaje aktualizacje zabezpieczeń rzadziej, niż tańsze rodzeństwo z serii Galaxy A. Koreańczycy w chwili obecnej wprowadzają poprawki zabezpieczeń na Galaxy A70 co dwa miesiące.

Źródło: samsung.com

Dziesięciomiesięczny Galaxy A70 otrzymał właśnie kolejną aktualizację. Niestety nie wprowadza ona Android 10, a jedynie skupia się na implementacji styczniowych poprawek zabezpieczeń. Wszyscy użytkownicy, którzy liczyli na aktualizację do One UI 2.0 będą rozczarowani. Koreańczycy z pewnością będą chcieli wprowadzić najnowszy system najpierw na Samsungi Galaxy S9, które nadaj pozostają w programie Android 10 beta.

Według planu aktualizacji Samsunga, model Galaxy A70 zakwalifikował się do kwartalnych aktualizacji poziomu zabezpieczeń. To trochę dziwne biorąc pod uwagę, że niektóre tańsze urządzenia otrzymują poprawki częściej. Z drugiej strony Galaxy A70 również jest aktualizowany częściej, niż co trzy miesiące.

Dziś nadchodzi kolejna aktualizacja, która wprowadza na urządzenie poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2020 roku. Przypominamy, że obecnie Galaxy A70 posiada poprawki zabezpieczeń z listopada 2019 roku, czyli starsze, niż w przypadku niespełna trzyletniego Galaxy S8.

Oprogramowanie posiada numer kompilacji A705FNXXU5ASL4 i według oficjalnego rejestru zmian wprowadza dwie rzeczy. Po pierwsze poprawiono ogólną stabilność urządzenia, a przy okazji wprowadzono najnowsze poprawki zabezpieczeń.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

Źródło: galaxyclub.nl