Samsung Galaxy A70 - zaprezentowano nowy smartfon

Firma Samsung Electronics zaprezentowała Galaxy A70, najnowszy smartfon z popularnej serii Galaxy A. Smartfon zwraca uwagę dużym wyświetlaczem Infinity-U Super AMOLED, ulepszonym potrójnym aparatem fotograficznym i wydajną baterią.

Galaxy A70 jest wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Infinity-U Super AMOLED – największy spośród dotychczasowych urządzeń serii Galaxy A – co zapewnia jeszcze lepsze wrażenia podczas oglądania treści. Ponadto smartfon wyróżnia się ciekawym wzornictwem i jest dostępny w czterech kolorach – niebieskim, czarnym, białym i nowym koralowym. Tył urządzenia charakteryzuje się stylowym efektem pryzmatycznym, który ukazuje oszałamiające gradientowe barwy w zależności od kierunku światła i odbić.

Ulepszony, główny aparat ma matrycę 32 MP. Przedni aparat również ma matrycę 32 MP. Aparat główny wykonuje jasne, ostre zdjęcia i gwarantuje doskonałe ujęcia, niezależnie od miejsca i pory dnia. Drugi obiektyw pozwala dostosować głębię ostrości, którą można regulować zarówno przed, jak i po wykonaniu zdjęcia. Dzięki temu użytkownik ma możliwość wybrania tego, co i gdzie chce wyróżnić. Trzeci ultraszerokokątny obiektyw 8 MP pozwala natomiast wykonać zdjęcia o kącie widzenia odpowiadającemu ludzkiemu oku. Technologię wspiera zaawansowane oprogramowanie. Funkcja Scene Optimizer pomaga użytkownikom uchwycić perfekcyjne zdjęcia, automatycznie rozpoznając nawet 20 rodzajów scen, a funkcja wykrywania wad automatycznie wychwytuje niedociągnięcia przed zwolnieniem migawki.

Nowy, wbudowany w ekran skaner linii papilarnych w Galaxy A70, sprawia, że kontrola dostępu do smartfonu jest łatwiejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki Samsung Pass można logować się w serwisach internetowych i aplikacjach, używając uwierzytelniania biometrycznego jako łatwiejszego i bezpieczniejszego sposobu logowania. To udogodnienie jest możliwe dzięki Samsung Knox, kompleksowej platformie zabezpieczeń zaprojektowanej przez Samsung i chroniącej zarówno hardware, jak i oprogramowanie urządzenia.

Galaxy A70 oferuje Interfejs One UI, zaprojektowany z myślą o poprawie komfortu użytkowania Galaxy. Umożliwia on wygodniejszą i inteligentniejszą interakcję, w tym nawigację jedną ręką, dzięki umieszczeniu elementów sterowania w zasięgu jednej ręki. Korzystanie z Galaxy A70 może być jeszcze bardziej komfortowe dzięki wprowadzeniu trybu nocnego w One UI. Użytkownik może korzystać z usług i aplikacji marki Samsung, takich jak np. Samsung Health. Co istotne, ze wszystkich zalet Galaxy A70 można korzystać jeszcze dłużej, dzięki wydajnej baterii o pojemności 4500 mAh, zapewniającej cały dzień intensywnego korzystania ze smartfonu. A technologia szybkiego ładowania Super Fast Charging pozwala szybko przywrócić energię.

Już 10 kwietnia firma Samsung zaprezentuje dodatkowe informacje o linii Galaxy A, podczas odbywającej się na 3 kontynentach konferencji „Galaxy Event”.