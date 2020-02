Samsung Galaxy A71 5G pojawia się w Geekbench

Galaxy A71 w wersji z 5G wykorzysta procesor Samsung Exynos 980.

Samsung stale rozwija swoją serię smartfonów ze średniej półki. Pierwsze modele Galaxy A na rok 2020 - Galaxy A51 oraz Galaxy A71 zostały zaprezentowane jeszcze pod koniec 2019 roku. Już niedługo na rynku ma pojawić się droższa wersja modelu Galaxy A71 wyposażona w zintegrowany modem sieci 5G.

Źródło: samsung.com

Samsung pracuje równolegle także nad słabszym Galaxy A51 z 5G, który wyciekł do sieci w styczniu tego roku. Teraz dzięki bazie danych popularnego benchmarka Geekbench dowiadujemy się co nieco o Galaxy A71 z 5G.

Samsung Galaxy A71 5G otrzymał numer modelu SM-A7160. Taki schemat nazewnictwa wskazuje, że konfiguracja, która pojawiła się w Geekbench'u przeznaczona będzie na rynek Chiński. Urządzenie wykorzystywać będzie procesor Samsung Exynos 980, który znajdzie się również w tańszym modelu Galaxy A51 5G.

Exynos 980 to procesor, który pojawił się na rynku we wrześniu 2019 roku na chwilę przed targami IFA 2019 w Berlinie. To pierwszy układ Samsunga ze zintegrowanym modemem sieci 5G. Początkowo przewidywaliśmy, ze trafi on do Samsungów Galaxy S20, ale finalnie zasili on średniaki z 5G.

Samsung Galaxy A71 5G pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 ze zintegrowaną nakładką graficzną One UI 2.0. Procesor Exynos 980 będzie miał do pomocy 8 GB pamięci operacyjnej. To sporo pamięci, jak na średniaka od Samsunga, ale prawdopodobnie na rynku pojawią się inne konfiguracje pamięciowe. Możliwe, że bazowy Galaxy A71 5G posiadać będzie 6 GB RAM'u.

Modele Galaxy A71 i Galaxy A51 z 5G wykorzystywać będą autorskie procesory Samsunga podczas, gdy globalne wersje z 4G LTE korzystają z procesor Qualcomm'a.

Samsung Galaxy A71 5G ma być sprzedawany w krajach takich, jak Stany Zjednoczone, Chiny, Australia, Nowa Zelandia oraz na niektórych rynkach europejskich. W chwili obecnej nie wiemy, czy i kiedy smartfon zadebiutuje nad Wisłą. W chwili obecnej polscy konsumenci mogą zdecydować się na Galaxy A71 z modemem 4G LTE, który kosztuje 1999 zł.

Źródło: gsmarena.com