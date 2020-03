Samsung Galaxy A71 5G - specyfikacja trafiła do TENAA

Samsung Galaxy A71 to model, o którym pierwszy raz pisaliśmy jeszcze w grudniu 2019. Jego wariant 5G otrzymał właśnie certyfikat TENAA, dzięki czemu poznaliśmy specyfikację.

Samsung Galaxy A71 5G to pierwszy średniak producenta, obsługujący łączność 5G. Już wcześniej zyskał certyfikację w 3C oraz pojawił się w wynikach Geekbench, a teraz trafia na listę TENAA. Dowiadujemy się dzięki temu, że będzie mieć procesor Exynos 980 wraz z modemem Shannon 5G. Podstawowa wersja ma mieć 8GB RAM (a więc na pewno pojawi się także opcja 12GB), a także rozszerzalną kartami pamięć. Smartfon zasila bateria 4370 mAh z szybkim ładowaniem 25W. Telefon ma wymiary 162,6 x 75,5 x 8,1mm, a jego waga to 185 gram.

Jeśli chodzi o aparaty, Samsung Galaxy A71 5G ma z tyłu główny obiektyw 64MP, a towarzyszą mu ultraszerokokątny 12MP, makro 5MP oraz sensor głębi 5MP. Z przodu mamy pojedynczy obiektyw 32 MP. W obudowie znajduje się port USB typu C oraz wejście audio 3,5 mm. Smartfon obsługuje łączność bezprzewodową Bluetooth 5.0 oraz Wi-fi ac. Działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką One UI 2.0, choć być może w dniu premiery będzie to wersja 2.1.

Niestety, nie ma jak na razie żadnych oficjalnych renderów urządzenia, brak też sugerowanej ceny i daty premiery.

Źródło: GSM Arena