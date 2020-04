Samsung Galaxy A71 - aparat telefonu rozczarowuje

Serwis DxOMark wziął na testy tegorocznego średniaka firmy Samsung. A71 wypadł w nich zaskakująco słabo.

Samsung Galaxy A71 uzyskał w testach DxOMark wynik 84 punktów, co stawia go nieco poza przeciętnymi rezultatami dla średniaków i plasuje na poziomie Moto One Zoom oraz Nokia 7.2 (choć te dwa modele są tańsze). Główny obiektyw 64 Mpix wypada nieźle przy dynamicznych zdjęciach, w tym aspekcie zyskując lepsze rezultaty, niż np. iPhone 11 i Pixel 3a. Oddawanie kolorów jest również w porządku, choć można zauważyć lekkie przesunięcie balansu w stronę błękitu. Co zatem poszło nie tak? Przy zdjęciach najgorsze wyniki osiągnął zoom i tryb nocny, przy nagrywaniu klipów wideo - jakość teł.

Najlepiej z kolei wypadła kolorystyka oraz ekspozycja zdjęć, a przy filmach - stabilizacja obrazu. Rezultat całkowity, na który składa się 89 punktów za zdjęcia i 74 za wideo, umieścił nowego średniaka firmy Samsung poza pierwszą czterdziestką najlepszych obecnie aparatów w smartfonach. Na czele listy znajduje się Huawei P40 Pro z wynikiem 128 punktów (140 za zdjęcia, 105 za wideo), wyprzedzając Oppo Find X2 Pro oraz Xiaomi Mi 10 Pro (po 124 punkty). Oczywiście jeśli dla kogoś zdjęcia są sprawą drugorzędną, nie powinno to stanowić czynnika decydującego o tym, czy kupić lub nie kupować tego telefonu.

Źródło: GSM Arena