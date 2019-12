Samsung Galaxy A71 oficjalnie - Android 10 i aparat makro na pokładzie

Samsung zaprezentował właśnie nowe modele z serii Galaxy A 2020. Wśród nowości zmiany w aparacie oraz najnowszy Android na pokładzie.

Samsung niespodziewanie zaprezentował dwa nowe modele z serii Galaxy A 2020. Mowa o smartfonach Galaxy A51 oraz Galaxy A71. Przyglądamy się większemu i droższemu z nich.

Źródło: sammobile.com

Pogłoski na temat tych urządzeń pojawiały się na przestrzeni ostatnich miesięcy, a o samych smartfonach wiedzieliśmy prawie wszystko już przed premierą.

Samsung Galaxy A71 jest bezpośrednim następcą modelu Galaxy A70, który zadebiutował na rynku w marcu 2019 roku. Jak widać Koreańczycy zdecydowali się odświeżyć model po zaledwie kilku miesiącach.

Nowy model jest bardzo podobny do swojego poprzednika. Główne zmiany to aparat Infinity-O, który zamiast wycięcia w kształcie kropli wody posiada wbudowany ekran. Rozwiązanie to znamy już z flagowych Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+.

Największe różnice widoczne są na pleckach. Znajduje się tam nowa obudowa aparatów podobna do rozwiązania znanego z iPhone'a 11 i Pixel'a 4. Premiera Galaxy A71 potwierdza, że Samsung w przyszłym roku produkować będzie smartfony z prostokątnymi aparatami.

Podobnie, jak w przypadku modelu Galaxy A70 również najnowszy Galaxy A71 posiada duży ekran o przekątnej 6,7 cala. To panel Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Wszystko wskazuje na to, że ekrany Dynamic AMOLED nadal zarezerwowane są jedynie dla flagowych modeli.

Jedyną różnicą w ekranie jest umiejscowienie aparatów. Poprzednik posiadał wycięcie, którego brakuje w Galaxy A71.

Urządzenie wykonano z nowego materiału o nazwie Samsung Glasstic. Wymiary Galaxy A71 to: 164,6 mm x 76 mm x 7,7 mm. Jak na spore gabaryty urządzenie jest zaskakująco lekkie - waży zaledwie 179 gram.

Plotki odnośnie zastosowanego procesora nie potwierdziły się. Galaxy A71 korzysta z innego układu, niż poprzednik. Samsung nie pochwalił się dokładnie, jaki procesor znajduje się w środku, ale jego parametry wskazują na wykorzystanie popularnego Snapdragona 730. Koreańczycy w swoich średniakach często korzystają z układów Qualcomma.

Urządzenie dostępne będzie w konfiguracjach z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej. Każdy model posiadać będzie 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Galaxy A71 posiada spory akumulator o pojemności 4500 mAh. Podobnie, jak w przypadku Galaxy A70 nie zapomniano o szybkim 25W ładowaniu Fast Charge.

Największe zmiany znajdziemy z tyłu. Samsung zdecydował się na zmodyfikowanie aparatów. Główny sensor to 64 MP matryca z przysłoną f/1,8. Galaxy A70 wyposażony jest w 32 MP obiektyw. Galaxy A71 posiada również na pokładzie 12 MP sensor ultraszerokokątny oraz 5 MP sensor głębi.

Dla fanów selfie przewidziano 32 MP aparat z przysłoną f/2,2.

W chwili obecnej producent nie powiedział jeszcze kiedy urządzenie pojawi się w sklepach. Samsung milczy także na temat cen. Nie wiemy jeszcze, czy ceny, które wyciekły ostatnio są prawdziwe.

Urządzenie dostępne będzie w kilku wersjach kolorystycznych: Prism Crush Black, Blue, Pink oraz Silver.

Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką One UI 2.0 od razu po wyjęciu z pudełka.

Źródło: sammobile.com