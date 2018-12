Samsung Galaxy A8s - data premiery, cena, specyfikacja

Samsung Galaxy A8s to zaprezentowany w tym miesiącu smartfon z wyświetlaczem Infinity-O. Czy uda mu się zdobyć serca konsumentów? Oto wszystko, czego jak dotąd dowiedzieliśmy się o nim.

Samsung Galaxy A8s - model z View 20

Chociaż to Honor jako pierwszy zaprezentował światu smartfona View 20 z otworem, zastępującym dotychczas stosowane wcięcie, być może to właśnie Samsung będzie szybszy w wypuszczeniu urządzenia z takim rozwiązaniem na rynek. Zaprezentowany w Chinach Galaxy A8s ma przednią kamerę, która całkowicie wypełnia wyświetlacz. Może powiedzieć, że jest to ewolucja notcha.

Samsung Galaxy A8s - cena

Jak dotąd Samsung Galaxy A8s jest dostępny wyłącznie w Chinach, a w przeliczeniu na złotówki, jego cena to ok. 1635 złotych (2999 yuanów). Nie ma jeszcze oficjalnej ceny na rynki w innych krajach świata.

Samsung Galaxy A8s - specyfikacja

Samsung Galaxy A8s to smartfon z wyświetlaczem Infinity-O o przekątnej 6,4", pokazującym obraz w rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli w proporcjach 19,5:9. jego jednostką centralną jest procesor Qualcomm Snapdragon 710, dysponujący 6GB pamięci RAM (w późniejszym okresie ma być dostępny model z 8GB). Na dane użytkownika przeznaczono 128GB miejsca. Aparat tylny to trzy obiektywy, korzystające z matryc 24, 10 oraz 5 Mpix. Przedni korzysta z matrycy 24 Mpix. Nie brak wbudowanej, dwuzakresowej karty Wi-fi ac oraz transmitera Bluetooth 5.0 i NFC. Całość działa pod kontrolą systemu Android 8.1 Oreo.