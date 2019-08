Samsung Galaxy A90 data premiery, cena, specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A to świetnie sprzedająca się linia smartfonów z średniej półki cenowej. Pierwsze modele Galaxy A5 oraz Galaxy A3 pojawiły się na rynku w 2014 roku i z miejsca stały się hitem sprzedażowym. Samsung przygotował smartfony z rozsądną specyfikacją techniczną oraz świetną jakością wykonania, które na dodatek dostępne były w przystępnej cenie zarówno na wolnym rynku, jak i u największych operatorów sieci komórkowej.

W kolejnych latach zaprezentowano wiele droższych oraz tańszych modeli. Obecnie najwyżej pozycjonowany w gamie Samsung Galaxy A80 kosztuje więcej od niektórych tanich flagowców. Niedługo taki stan rzeczy może się zmienić, ponieważ Samsung prawdopodobnie szykuje się do premiery jeszcze mocniejszego Galaxy A90. Urządzenie może zaoferować modem 5G. Premiera ma się odbyć podczas wrześniowych targów IFA.

Sprawdzamy, czego można się spodziewać po najnowszym Samsungu z serii Galaxy A.

Kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy A90?

Samsung planuje zaprezentować Galaxy A90 na targach IFA w Berlinie 5 września w czasie swojej konferencji prasowej. Urządzenie jest już po certyfikacji w Wi-Fi Alliance oraz Bluetooth SIG, więc premiera zbliża się już wielkimi krokami.

Wydarzenie odbędzie się około miesiąc po sierpniowym Galaxy Unpacked, na którym zaprezentowano najnowsze modele z flagowej serii Note. Przypominamy, że premiera Galaxy Note 10 poprzedzona została prezentacjami tabletu Galaxy Tab S6 oraz zegarków Galaxy Active 2.

Ile kosztować będzie Samsung Galaxy A90?

Samsung Galaxy A90 z pewnością będzie droższy od obecnego flagowca serii A - modeli Galaxy A80. Wyceniono go na 2899 zł, dzięki czemu jest o 400 zł tańszy od najtańszego przedstawiciela z serii Galaxy S10. Urządzenie oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 730G, 8 GB pamięci operacyjnej, 128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz spory ekran o przekątnej 6,7 cala.

Podejrzewa się, że Galaxy A90 zostanie wyceniony na 599 funtów (w Polsce możemy spodziewać się kwoty 2999 zł), dzięki czemu będzie tańszy od kosztującego 669 funtów (w Polsce 3299 zł) modelu Galaxy S10e.

Plotki głoszą również, że Galaxy A90 dostępny ma być w wersji z wbudowanym modemem sieci 5G. To bezprecedensowa sytuacja, ponieważ w chwili obecnej jedynie najdroższe wersje flagowych smartfonów posiadają obsługę sieci 5G.

Znany w sieci Ice Universe, który słynie z dosyć dokładnych przecieków o najnowszych smartfonach Samsunga uważa, że na rynku pojawi się tylko jeden wariant Galaxy A90 z obsługą sieci 5G. Mimo wszystko wydaje nam się mało prawdopodobne, aby Samsung wyposażył przedstawiciela linii Galaxy A w modem sieci 5G, skoro nawet najwyższy w gamie Galaxy Note 10 nie posiada go w standardzie.

