Samsung Galaxy Book S 2020 - zaprezentowano oficjalnie mocnego laptopa

Samsung Galaxy Book S był zapowiedziany już jakiś czas temu, jednak dopiero dzisiaj nastąpiła jego oficjalna prezentacja. Świetnie wygląda, a i na podzespoły nie sposób narzekać.

Samsung postawił w tegorocznym modelu Galaxy Book S przede wszystkim na mocniejsze niż u poprzednika podzespoły. Jego sercem jest procesor Intel Core i5-L16G7 ze zintegrowaną kartą graficzną Intel UHD Graphics, dysponujący 8GB pamięci RAM typu LPDDR4 oraz pamięcią eUFS. Dostępne będą dwie wersje urządzenia - jedna mająca jej 256 GB, druga - dwukrotnie więcej, czyli 512 GB. Wyświetlacz dotykowy LCD ma przekątną 13,3", a w górnej ramce znalazła się kamera 1 MP. Całość waży zaledwie 950 gramów, a w najcieńszym miejscu laptop ma zaledwie 11,8 mm. Pozostałe wymiary to 305,2 x 203,2 x 6,2 mm.

W obudowie znajdziemy dwa porty USB typu C, wejście słuchawkowe 3,5 mm, a także czytnik kart microSD i cztery głośniki stereo, przygotowane przez AKG. Nie brak czytnika linii papilarnych, ale do urządzenia można logować się również przy wykorzystaniu funkcji Windows Hello. Galaxy Book S wspiera Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11 ax 2×2 oraz Bluetooth 5.0. Zasila go bateria 42 Wh i jak podaje producent, powinna na jednym ładowaniu umożliwić do 17 godzin oglądania materiałów wideo.

A teraz najważniejsze, czyli ceny. Samsung Galaxy Book S w wersji z 256 GB pamięci to wydatek ok. 4900 złotych, a z 512 GB - ok. 5100 złotych. Na europejskie rynki ma trafić już w czerwcu, nie wiemy jednak, czy zawita na półki sklepowe w naszym kraju.

Źródło: GSM Arena