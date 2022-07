Samsung Galaxy Buds 2 Pro - czy jest na co czekać? Pierwsze zdjęcia budzą wątpliwości

Samsung trafił w dziesiątkę ze swoimi liniami słuchawek - Galaxy Buds Pro i Galaxy Buds2 to świetne urządzenia, które są doceniane zarówno za swój wygląd, jak i możliwości. Czy kolejna edycja może powtórzyć ten sukces?

Słuchawki Samsunga to dobra, sprawdzona formuła. Każda opcja w katalogu producenta ma w sobie coś interesującego - czy to Galaxy Buds Live o interesującym kształcie i stworzone z ciekawym pomysłem, Galaxy Buds 2 - oferujące najpotrzebniejsze funkcje w niezłej cenie, czy też Galaxy Buds Pro, których zadaniem jest dostarczenie flagowych funkcjonalności. Te ostatnie mają niedługo dostać oczekiwanego spadkobiercę - czy następna generacja powtórzy sukces pierwszej wersji?

Galaxy Buds Pro były odpowiedzią na Airpodsy Pro - słuchawki douszne, które mają zaoferować najlepszą funkcjonalność i świetną aktywną redukcję szumów. Plan Samsunga się powiódł i ten model spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wszystkie funkcje działały bardzo sprawnie, dźwięk był bardzo przyjemny dla ucha, a słuchawki wykonane wyśmienicie.

Zobacz również:

Fot. Samsung / Galaxy Buds Pro

Jednak po prawie półtora roku na rynku, Budsy Pro wymagają, według Samsunga, odświeżenia - stąd pomysł na drugą generację. Na pewno dużym składnikiem tej decyzji jest też nadchodząca premiera Airpodsów Pro 2. Samsung nie chce zostać w tyle i ma zamiar wypuścić nowy produkt aby konkurować z nowością od Apple.

Premiery nadchodzących słuchawek możemy się spodziewać około 10 sierpnia - to wtedy najpewniej odbędzie się konferencja Samsung Unpacked, gdzie firma zaprezentuje nie tylko to urządzenie, ale także swoje nowe składane smartfony oraz inteligentne zegarki.

Jednak dzięki sprawdzonym przeciekom serwowanym przez Evana Blassa (który ostatnio zaserwował nam też najnowsze informacje dotyczące Samsung Galaxy Watcha 5), już dziś możemy zobaczyć pierwsze rendery nowych słuchawek.

Fot. 91mobiles. GIF odtwarza się po kliknięciu w obrazek

Jak widać na załączonym GIFie, design nadchodzących słuchawek może być dość rozczarowujący - jest on praktycznie niezmieniony w porównaniu do pierwszej wersji. Oczywiście możemy liczyć na nowy, różowo-fioletowy kolor, jednak poza tym urządzenie jest do złudzenia podobne do pierwszej wersji.

Fot. 91mobiles

Warto jednak wspomnieć, że wygląd - szczególnie w słuchawkach - to nie wszystko. Niestety aktualnie jest to jedyna rzecz, którą możemy się kierować - według leakera pozostałe szczegóły nadal nie są znane, możemy tylko spekulować o zwiększeniu pojemności baterii w urządzeniu. Ze względu na to pierwsze przecieki, przynajmniej dla mnie, są niezbyt imponujące. Nawet pierwsze rendery Airpodsów Pro 2 dawały więcej nadziei, widzieliśmy tam przecież nowe czujniki i mikrofony. Projekt Samsunga z kolei wygląda, jakby firma spoczęła na laurach.