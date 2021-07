Samsung Galaxy Buds 2 z aktywną redukcją hałasu!

Nadchodzące słuchawki TWS od Samsunga, czyli Galaxy Buds 2, zaoferują ANC - aktywną redukcję hałasu.

Tegoroczne Galaxy Buds 2 nie miały posiadać funkcji aktywnej redukcji hałasu (ANC), a przynajmniej tak mówiły wcześniejsze plotki. Leakster Ice Universe dostarcza dowodów na to, że jest inaczej. Buds 2 będą wspierać ANC, jak widać na poniższym zrzucie ekranu. Obecnie tylko Galaxy Buds Pro i Galaxy Buds Live mają tę funkcję, podczas gdy Buds i Buds+ polegały jedynie na pasywnym tłumieniu hałasu.

Zrzut ekranu, który ujawnia, że Samsung Galaxy Buds 2 będzie miał aktywną redukcję szumów Źródło: Ice Universe / Twitter

Buds 2 będą posiadać silikonowe końcówki douszne, jak widać w animacji parowania, które wyciekły wczoraj. Tutaj z pomocą przychodzi tryb Ambient Sound, który pozwala na to, aby dźwięk z otoczenia mógł dotrzeć do uszu użytkownika. Jest to przydatne szczególnie w sytuacji, kiedy z kimś rozmawiamy. Funkcja ta była dostępna nawet na oryginalnych słuchawkach.

