Samsung Galaxy Buds Pro 2 - premiera, cena, specyfikacja techniczna [02.08.2022]

Samsung Galaxy Buds Pro 2 już niedługo pojawią się na rynku. Oto wszystko, czego dotychczas dowiedzieliśmy się o słuchawkach.

Spis treści

Słuchawki bezprzewodowe w ostatnich latach stały się jednym z najpopularniejszych akcesoriów do smartfonów. Nic dziwnego - to najwygodniejszy i najbardziej przenośny sposób na słuchanie muzyki w świetnej jakości.

Samsung naprawdę nieźle radzi sobie w sferze słuchawek bezprzewodowych. Szczególnie Galaxy Buds Pro przypadły do gustu wielu klientom - oferowały naprawdę dobrą aktywną redukcję szumów, baterię oraz jakość dźwięku, a to wszystko w całkiem przystępnej cenie (okraszonej częstymi rabatami). Nic dziwnego, że w obliczu nadchodzącej premiery AirPods 2, Samsung postanowił orzeźwić swoje Pro-słuchawki.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 - premiera

W kwestii daty premiery najnowszych Galaxy Buds Pro 2 nie ma już wielkiej tajemnicy. Co prawda nie doweidzieliśmy się tego oficjalnie, ale wszystkie źródła sa zgodne, że zostaną one zaprezentowane wraz z Foldem i Flipem 4 oraz innymi sprzeßami na konferencji Galaxy Unpacked. Odbędzie się ona już 10 sierpnia - oznacza to, że już niedługo zobaczymy na własne oczy ten świetny sprzęt!.

\Jesli chcecie dowiedzieć się więcej o spodziewanych premierach na Galaxy Unpacked - tutaj przygotowaliśmy tekst na ten temat.

Galaxy Buds Pro 2 - cena

Słuchawki bezprzewodowe Samsunga od zawsze były uważane za naprawdę rozsądnie wycenione. Oferowały one sporo funkcji za niezłą cenę, z roku na rok dorzucając kolejne przydatne rzeczy - jak na przykład ANC.

Pierwsza generacja Galaxy Buds Pro kosztowała 899 zł. Jednakże spodziewamy się, że niestety będziemy musieli przełknąć podwyżkę ze względu na inflację i rosnące ceny transportu. Według najnowszych źródeł słuchawki powinny kosztować około 230 dolarów, co oznacza 30 dolarów więcej niż pierwsza wersja.

Przekładając to na złotówki, powinniśmy spodziewać się ceny w granicach 1000-1050 zł. To spory koszt, ale słuchawki zapowiadają się naprawdę dobrze. Warto też pamiętać, że każdy sprzęt Samsunga możemy dość łatwo znaleźć w atrakcyjnych promocjach - tak bez wątpienia będzie też z nowymi słuchawkami.

Czekając na premierę drugiej generacji, możecie sprawadzić ceny i ewentualnie zakupić pierwszą wersję Galaxy Buds Pro.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 - design

Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny zarówno słuchawek, jak i ich etui ładującego - niewiele ma się zmienić. Samsung postawił na sprawdzony wygląd, który gwarantuje zarówno kompaktowe rozmiary, jak i wygodę. Poniżej przedstawiamy rendery nadchodzących słuchawek:

Fot. 91mobiles

Z kolei tutaj możemy zobaczyć poprzednią generację tego sprzętu. Jak widać, różnice są minimalne i sprowadzają się do (może) trochę większej słuchawki oraz dwóch dodatkowych otworów na mikrofony używane do aktywnej redukcji szumów.

Fot. Abenson.com Fot. Abenson.com

Trzeba jednak przyznać, że pozostanie przy sprawdzonym designie nie jest niczym negatywnym - szczególnie w przypadku słuchawek. Na szczęście jednak te małe różnice, które zauważyliśmy, zwiastują bardzo pozytywne zmiany w funkcjonalności tego sprzętu grającego.

Galaxy Buds Pro 2 - specyfikacja i funkcje

Jeśli chodzi o specyfikacje i funkcje nowych słuchawek, liczymy na trzy główne zmiany. Dzięki nim Galaxy Buds Pro 2 będą mogły z łatwością konkurować z firmami takimi jak Sony, Apple, czy też z nowymi Google Pixel Buds Pro

Bateria

Pierwszą oczekiwaną zmianą jest czas działania na baterii nowych słuchawek. Jakkolwiek w pierwszej generacji nie był on zły, nie był też zapierający dech w piersiach. Jednak szzczególnie z wizualnie większym "garbem" w nowych słuchawkach jesteśmy przekonani, że bateria z łatwościa osiągnie lepsze wyniki, niż znane ze starszej wersji 5h w słuchawkach i kolejne 18h w etui ładującym.

Fot. Samsung

Aktywna redukcja szumów

Kolejna zmianą ma być ulepszona redukcja szumów. Tu z kolei pomóc mają wypatrzone dwa dodatkowe otwory w obudowie, gdzie umieszczone mają zostać kolejne mikrofony odpowiedzialne za przechwytywanie dźwięków z zewnątrz. Oczywiście będą współpracować z nowym algorytmem redukcji, a połączenie to ma dać znakomite efekty.

Wsparcie dla hi-res audio

Na koniec zostawiliśmy wsparcie dla 24-bitowego audio, o którym wspominają niektóre przecieki. Byłaby to nie lada gratka dla fanów szczegółowego dźwięku, szczególnie z nowym planem hi-fi w Apple Music oraz nadchodzącym podobnym planem od Spotify.