Samsung Galaxy Buds Pro - bezprzewodowe słuchawki dla najbardziej wymagających

W nasze ręce trafiła najnowsza generacja dousznych słuchawek bezprzewodowych firmy Samsung - Galaxy Buds Pro. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, co tym razem przygotował dla nas koreański producent.

Bezprzewodowe słuchawki to dla wielu użytkowników niemal niezbędny element codziennego wyposażenia. Bez względu na to jak je wykorzystujemy (do pracy, słuchania muzyki czy podczas treningu) oferują one nieporównywalnie większy komfort i swobodę użytkowania niż tradycyjne – przewodowe, urządzenia.

Sprawdźmy zatem jak radzi sobie najnowsza generacja dousznych słuchawek bezprzewodowych Samsung - Galaxy Buds Pro.

Samsung Galaxy Buds Pro – design i jakość wykonania

Samsung Galaxy Buds Pro docierają do nas w niewielkim, estetycznym pudełeczku. Wewnątrz znajduje się wszystko czego potrzebujemy, aby zacząć przygodę ze słuchawkami – kabel do ładowania, eleganckie etui (które posłuży nam również do ładowania) oraz wreszcie dwie niepozorne „fasolki”.

Pod względem designu, Galaxy Buds Pro czerpią inspirację z poprzednich modeli producenta - Galaxy Buds i Galaxy Buds Plus. Choć warto podkreślić, że Samsung delikatne odświeżył wygląd najnowszej generacji słuchawek. Ponownie przypominają one ziarno fasoli, tym razem jednak posiadają bardziej opływowe kształty, wyraźniej odcięto elementy matowe i błyszczące, dzięki czemu słuchawki prezentują się znacznie lepiej.

Odświeżona budowa to nie tylko lepsze wrażenia estetyczne, ale również większa wygoda i wytrzymałość. Słuchawki z silikonowymi końcówkami idealnie „leżą” w uchu i to nie tylko podczas siedzenia, ale również biegania czy treningu siłowego. Buds Pro są tak wygodne, że łatwo zapomnieć o tym, iż w ogóle ma się je w uszach. Co szczególnie docenią osoby aktywne (choć nie tylko) – Galaxy Buds Pro mogą pochwalić się wodoodporną konstrukcją zgodną z normą IPX7, co oznacza, że wytrzymają one zanurzenie w wodzie na głębokości do 1 metra przez 30 minut. Deszcz czy pot nie stanowią dla nich zatem żadnego wyzwania.

Samsung Galaxy Buds Pro - jak brzmią?

Słuchawki mogą pięknie wyglądać i posiadać szeroką gamę funkcji dodatkowych, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do odpowiedzi na proste pytanie - jak brzmią?

W tej kwestii Samsung Galaxy Buds Pro nie mają się czego wstydzić. Słuchawki wyposażono w dwa głośniki: 11 milimetrowy niskotonowy i 6,5 milimetrowy wysokotonowy, dzięki temu oferują one niezwykle dokładny i naturalny dźwięk. Sprawdzają się zarówno podczas słuchania muzyki, jak i oglądania filmów i seriali, a także podczas rozgrywki w ulubioną grę mobilną.

Co więcej, w aplikacji Galaxy Wearable znajdziemy szereg ustawień dźwięku (np. „podbicie basu” czy „podbicie tonów wysokich”), które pozwolą nam dostosować go do naszych preferencji. Znalazło się tam również miejsce dla funkcji dedykowanej graczom, która minimalizuje opóźnienia ścieżki audio, które mogą pojawić się podczas intensywnej i szybkiej rozgrywki.

Samsung Galaxy Buds Pro wyposażono również w bardzo dobry mikrofon (a w zasadzie trzy), który, jak na wbudowany w konstrukcję słuchawek, spisuje się znakomicie. Rozmówcy z całą pewnością nie będą narzekać na klarowność waszego głosu. Co więcej, Samsung zadbał o kilka dodatkowych funkcji, które wspierają działanie mikrofonu, jak choćby technologię tarczy przeciwwiatrowej, która niweluje negatywne efekty podmuchów wiatru. Sprawia to, że rozmowy przez Galaxy Buds Pro są przyjemne i wyraźne bez względu na warunki pogodowe.

Samsung Galaxy Buds Pro – jak działa aktywna redukcja szumów?

Jednym ze znaków rozpoznawczych Galaxy Buds Pro jest funkcja inteligentnej aktywnej redukcji szumów (ANC). Jak działa ona w praktyce? Zaskakująco dobrze. Już sama konstrukcja urządzenia (z silikonowymi końcówkami) skutecznie ogranicza część dźwięków z otoczenia. Prawdziwy pokaz możliwości ANC następuje jednak dopiero po sparowaniu urządzenia z aplikacją na smartfony - Galaxy Wearable. Do dyspozycji użytkownika oddano dwa poziomy ustawień aktywnej redukcji szumów, a także szereg funkcji, które pozwalają na jej dodatkową konfigurację, jak np. wykrywanie głosu (gdy tylko słuchawki wykryją nasz głos ściszą muzykę) czy poziom głośności dźwięków otoczenia, co może się przydać np. podczas biegania, gdy nie chcemy się całkowicie izolować od świata zewnętrznego.

Aktywna redukcja szumów spisuje się na tyle dobrze w Galaxy Buds Pro, że nie powinniście mieć problemów z całkowitym zanurzeniem się w dźwiękach, gdy naprawdę wam na tym zależy.

Samsung Galaxy Buds Pro na co dzień

Wiemy już całkiem sporo na temat Galaxy Buds Pro, ale jak sprawują się one na co dzień, podczas standardowego użytkowania? Pierwsze co nas urzekło w urządzeniu Samsung to wygoda. Słuchawki douszne mają tyle samo przeciwników co sympatyków, ale gwarantujemy wam, że ta druga grupa może się powiększyć po skorzystaniu z Galaxy Buds Pro. Nie tylko są one na tyle komfortowe, że możecie z powodzeniem spędzić z nimi wiele godzin bez przerwy, ale również wytrzymają najbardziej intensywny bieg czy trening siłowy.

O jakości dźwięku i rozmów już wspominaliśmy więc nie będziemy się powtarzać, ale za to zwrócimy uwagę na komfort i łatwość użytkowania słuchawek Galaxy Buds Pro. Dzięki dotykowej obsłudze wszystko mamy w zasięgu swojego… ucha. Wystarczy delikatnie dotknąć słuchawki, aby zatrzymać bądź wznowić odsłuch. W podobny sposób możemy również przewijać utwory czy zarządzać połączeniami. Chyba nie musimy tłumaczyć jak praktyczne jest takie rozwiązanie.

Warto też wspomnieć, że słuchawki bez problemu wytrzymają do 5 godzin ciągłego użytkowania. Natomiast etui, które pełni również funkcję ładowarki, gwarantuje moc na dodatkowe 13 godzin. Nie zabrakło również opcji szybkiego ładowania, która sprawi, że w ciągu zaledwie 5 minut otrzymacie zapas energii do odtwarzania przez kolejną godzinę.

Musimy was jednak ostrzec, Galaxy Buds Pro mogą sprawić, że wasze ulubione domowe słuchawki pójdą w odstawkę. Gwarantujemy wam, że jeśli raz skorzystacie z Galaxy Buds Pro ciężko będzie powrócić do bardziej tradycyjnych rozwiązań.

Samsung Galaxy Buds Pro – czy warto?

Co tu dużo pisać, Samsung Galaxy Buds Pro to jedne z najlepszych bezprzewodowych słuchawek dousznych jakie obecnie możecie znaleźć na rynku. Sprzęt koreańskiego producenta jest wygodny, wytrzymały, oferuje solidną redukcję szumów, a do tego świetnie brzmi. Czy można chcieć czegoś więcej? Cóż, nam nic nie przychodzi do głowy.

Artykuł powstał we współpracy z Samsung