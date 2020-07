Samsung Galaxy Buds - oto słuchawki, które dostaniesz z Galaxy Note 20

Samsung przygotowuje nowe słuchawki. Galaxy Buds kolejnej generacji dołączone będą w przedsprzedaży do Galaxy Note 20.

W sieci pojawiły się zdjęcia nowych słuchawek True Wireless od Samsunga. Do internetu przedostały się zdjęcia słuchawek w trzech wersjach kolorystycznych. Na fotografii widać słuchawki wraz z etui ładującym.

Galaxy Buds Live w trzech wersjach kolorystycznych

Samsung oficjalnie poinformował, że 5 sierpnia 2020 roku zorganizuje kolejne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked. W trakcie jego trwania zaprezentowane zostaną nowe flagowe urządzenia mobilne koreańskiego producenta - smartfony Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G oraz tablet Galaxy Tab S7. Razem z nimi pokazane zostaną również nowe akcesoria wśród nich pojawią się słuchawki z rodziny Galaxy Buds.

Nowy model słuchawek zaoferuje zupełnie odmienną konstrukcje względem poprzedników. Wkładki douszne posiadają kształt podobny do ziarna fasoli. Obecnie nie znamy jeszcze oficjalnej nazwy handlowej nowych słuchawek. Możliwe, że będą one sprzedawane jako Galaxy Buds X lub Galaxy Buds Live. Drugiej z nazw użył Evan Blass do opisania słuchawek w swoim poście w mediach społecznościowych.

Słuchawki Galaxy Buds Live pojawią się w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych, które będą tożsame z wersjami kolorystycznymi nadchodzących smartfonów z rodziny Galaxy Note 20.

Słuchawki w kształcie ziarna fasoli wyposażono w głośnik oraz dwa mikrofony z systemem redukcji hałasu z otoczenia.

Konstrukcja słuchawek Galaxy Buds

Galaxy Buds X/Live pracować będą na baterii nawet do 11 godzin. Cena ma wynosić około 140 dolarów. Więcej szczegółów na temat słuchawek otrzymamy w najbliższych dniach. Oficjalna premiera odbędzie się 5 sierpnia.

Zapoznaj się z najświeższymi informacjami o Galaxy Note 20.

Sprawdź, ile kosztują słuchawki Galaxy Buds

Źrodło: androidauthority.com