Samsung Galaxy Buds+ - prawdziwe zdjęcia słuchawek wyciekają na dzień przed premierą

Słuchawki Galaxy Buds+ pojawią się na jutrzejszej konferencji Samsunga, a już dziś w internecie możemy oglądać ich prawdziwe zdjęcia.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds+ mają zostać oficjalnie zaprezentowane już jutro jako dodatek do Samsungów Galaxy S20 oraz Galaxy Z Flip. Wiemy już także, że do droższych modeli Galaxy S20 słuchawki Galaxy Buds+ dołączane będą jako gratis w przedsprzedaży.

Samsung już drugi rok z rzędu decyduje się na prezentacje słuchawek typu True Wireless zintegrowanych z ekosystemem z Korei. Galaxy Buds+ podobnie, jak rok temu zostaną zaprezentowane na konferencji Galaxy Unpacked wraz z topowymi modelami z rodziny Galaxy S.

Słuchawki od Samsunga pojawiają się regularnie w kolejnych przeciekach już od co najmniej dobrych dwóch miesięcy. Na początku sądziliśmy, że Galaxy Buds+ będą ulepszoną wersją Galaxy Buds, a oba modele sprzedawane będą równolegle. Analitycy podejrzewali, że Samsung podąża drogą Apple i zamierza wprowadzić na rynek ulepszone słuchawki True Wireless z wbudowaną redukcją szumu. Ostatecznie słuchawki Galaxy Buds+ nie zaoferują tego rozwiązana i zostaną bezpośrednimi następcami Galaxy Buds z 2019 roku.

Wczoraj w związku z Oscarową galą Samsung pokazał na reklamie swojego najnowszego składanego smartfona Galaxy Z Flip, a w międzyczasie do sieci wyciekły prawdziwe zdjęcia słuchawek Galaxy Buds+. Zostały one umieszczone przez Roland'a Quandt'a na Twitterze.

Samsung Galaxy Buds+ hands on photos 1/3 pic.twitter.com/5gKToPBWeJ — Roland Quandt (@rquandt) February 7, 2020

Pierwsze prawdziwe zdjęcia Galaxy Buds+ w całości potwierdzają wcześniejsze przecieki oraz rendery. Projekt będzie niemalże identyczny, jak w przypadku zeszłorocznych Galaxy Buds. Na szczególną uwagę zasługują błyszczące wstawki na wystającej z ucha części obudowy. To ładne, ale niezbyt praktyczne rozwiązanie. Zdecydowanie wolelibyśmy praktyczniejsze, matowe wykończenie.

Słuchawki Galaxy Buds zaoferują ulepszenia w zakresie jakości dźwięku oraz czasu pracy na baterii. Na fotografiach widać także etui ładujące, które posiada wbudowany port USB Typu C. Słuchawki naładujemy za pomocą flagowych modeli Samsunga z wykorzystaniem Wireless PowerShare lub za pomocą ładowarki USB Typu C dołączone do smartfonów Samsunga.

