Samsung Galaxy Buds vs Apple AirPods

Samsung przy okazji premiery Galaxy S10 zaprezentował słuchawki bezprzewodowe, które mogą bezpośrednio konkurować z Apple AirPods. Sprawdzamy, które z nich są lepsze.

Źródło: Macworld

Samsung zaprezentował swoje zupełnie nowe słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds na początku tego tygodnia. Zostały one zaprojektowane, aby jak najlepiej współdziałały ze smartfonami koreańskiego producenta. Najnowsze smartfony z serii Galaxy S10 mają nawet możliwość ładowania słuchawek ze swojego akumulatora. Po dokładnym obejrzeniu Galaxy Buds widać, że Samsung stara się, żeby konkurowały one z AirPods od Apple. Posiadają podobną budowę i cenę. Czy Galaxy Buds mogą być alternatywą dla AirPods?

Czy Samsungowi się udało? Sprawdzamy jak działają Galaxy Buds w parze z iPhone. Faktycznie w niektórych przypadkach Galaxy Buds radzą sobie lepiej od AirPods. Należy jednak pamiętać, że słuchawki od Apple są na rynku od ponad dwóch lat, a Apple planuje w niedługim czasie wypuścić nowy modele.

Cena

Samsung wycenia swoje słuchawki w USA na 130 dolarów podczas, gdy Apple AirPods kosztują 160 dolarów. Nie znamy jeszcze oficjalnej ceny Galaxy Buds w Polsce. Prawdopodobnie będą one kosztowały w okolicach 500-600 zł. AirPods w oficjalnej dystrybucji kosztują 799 zł.

Obudowa

Źródło: Macworld

Obie pary słuchawek mają różną budowę etui. Galaxy Buds posiadają obudowę, która jest grubsza i dłuższa. Nie jest dużo większa od obudowy AirPods, ale gdy postawimy Galaxy Buds obok AirPods widać różnicę. W tej kwestii bezsprzeczanie wygrywają AirPods.

Obudowa Galaxy Buds posiada jednak kilka zalet. Największą z nich jest obsługa bezprzewodowego ładowania dowolną ładowarką w standardzie Qi, czego brakuje w Apple AirPods. Dodatkową zaletą jest dioda, która informuje nas, że obudowa jest naładowana. W przypadku AirPods musimy sprawdzić stan akumulatora na telefonie. Obie obudowy posiadają w środku diodę informującą, że słuchawki są ładowane.

Podobno jeszcze w tym roku zobaczymy nowy model słuchawek AirPods, który również będzie wspierał bezprzewodowe ładowanie. Bezprzewodowe ładowanie w chwili obecnej to duża zaleta dla Galaxy Buds. Obudowę możemy nadal ładować za pomocą złącza USB-C. AirPods wyposażone są w złącze Lightning.

Galaxy Buds ładnie prezentują się, gdy umieszczone są w obudowie, ale dużo ciężej je z niej wyjąć niż w przypadku AirPods. Wyjęcie Galaxy Buds bez obawy o ich upuszczenie w komunikacji miejskiej może być problematyczne.

Podsumowując obudowa Galaxy Buds jest większa, ale posiada wsparcie dla bezprzewodowego ładowania oraz diodę, czym wygrywa z AirPods, których zaletami jest mniejszy rozmiar oraz wygodniejszym sposobem wyjmowania słuchawek.

Galaxy Buds można naładować dowolną ładowarką bezprzewodową Źródło: Macworld

Łączność i parowanie

Jeżeli planujesz używać Galaxy Buds ze smartfonem Samsunga parowanie będzie proste i wygodnie. Tak samo w podczas używania AirPods z iPhone. W przypadku, gdy będziesz chciał użyć Galaxy Buds ze swoim iPhone, będziesz musiał podłączyć go w konwencjonalny sposób udając się do ustawień i wyszukując nowe urządzenie. W przypadku używania AirPods z innym sprzętem Apple niezmiernie przydatny jest chip W1 zastosowany w słuchawkach, który ułatwia konfigurację i umożliwia szybkie parowanie z każdym innym urządzeniem Apple przypisanym do Apple ID.

W przypadku korzystania z Galaxy Buds na smartfonie Samsunga lub innym urządzeniu możesz pobrać aplikację do obsługi słuchawek, która umożliwi łatwe parowanie i personalizację słuchawek.

Interakcja

Galaxy Buds posiada kilka fajnych gestów za pomocą dotknięcia, które pozwolą na pauzę podczas odtworzenia muzyki po jednokrotnym stuknięciu, dwukrotnie stuknięcie spowoduje przejście do kolejnego utworu a trzykrotne powrót do poprzedniego utworu. W przypadku iPhone możemy używać Galaxy Buds w celu rozmawiania z Siri.

Problemem w przypadku używania Galaxy Buds z iPhone jest brak możliwości personalizacji poleceń. W przypadku urządzeń Samsunga możemy dostosować słuchawki do swoich potrzeb za pomocą specjalnej aplikacji. Z iPhone zostajemy z tym co zostało predefiniowane przez Samsunga.

W przypadku AirPods możemy dostosowywać akcje po dwukrotnym dotknięciu. W przeciwieństwie do AirPods Galaxy Buds nie przestaną odtwarzać muzyki po wyjęciu ich z uszu.

Te dwie cechy powodują, że w przypadku używania słuchawek z iPhone zwyciężają AirPods. To samo dotyczy się korzystania z AirPods i smartfonem z Androidem.

Czas pracy na baterii

Samsung twierdzi, że jego Galaxy Buds są w stanie odtwarzać muzykę przez około 6 godzin na jednym ładowaniu, co wygląda lepiej niż 5 godzin, jakie oferują AirPods.

Jedną z największych zalet AirPods jest możliwość szybkiego doładowania słuchawek z obudowy, które mogą nam zapewnić nawet 19 dodatkowych godzin słuchania muzyki. podczas, gdy obudowa Galaxy Buds zwiększy czas pracy słuchawek o jedyne 7 godzin. AirPods w ciągu 15 minut ładowania zapewnia dodatkowe 3 godziny odtwarzania. W przypadku Galaxy Buds Samsung nie przedstawił takich informacji.

Galaxy Buds oczywiście nie oferują złych czasów pracy na baterii i zadowolą one większość użytkowników, jednak AirPods w tym przypadku prezentują się lepiej. Najczęściej nie używamy słuchawek bezprzewodowych kilka godzin bez przerwy, dlatego ilość godzin, jakie możemy dodatkowo uzyskać poprzez ładowanie w obudowie jest ważniejsze niż czas działania słuchawek bez przerwy.

Jakość dźwięku

Galaxy Buds oferują przyzwoitą jakość dźwięku jak na przenośne słuchawki bezprzewodowe, jednak AirPods oferują znacznie lepsze wrażenie podczas słuchania muzyki. Niezależnie od rodzaju słuchanych utworów w Galaxy Buds brakuje basu. Dźwięk nie jest też czysty, a same słuchawki gubią detale.

Nawet podczas korzystania z equalizera jakość muzyki pozostawiał wiele do życzenia.

Podłączenie słuchawek do smartfona Samsung nie spowodowało wzrostu jakości dźwięku. Aplikacja do obsługi słuchawek również nie pomogła.

Jeżeli twoim priorytetem jest jakość dźwięku zastanów się nad dopłatą do AirPods, a najlepiej osobiście porównaj jakość dźwięku w obu urządzeniach i wybierz odpowiednie dla siebie.

Jakość mikrofonu

W tym przypadku również AirPods wygrywają. Oferują one lepszy mikrofon oraz dużo lepszy system redukcji szumów. Podczas rozmowy w pomieszczeniu różnica jest praktycznie niezauważalna, ale kiedy będziemy rozmawiać na mieście lub w zatłoczonej komunikacji miejskiej bezsprzecznie wygrywają AirPods.

Wygoda użytkowania

W tym wypadku Galaxy Buds radzą sobie lepiej. Słuchawki Samsunga wyposażone są w wymienne gumowe zaczepy w wielu rodzajach i rozmiarach, dzięki czemu prawie na pewno dostosujesz słuchawki do swoich upodobań. AirPods nie posiadają możliwości zmiany gumowych końcówek ze względu na swoją budowę.

Innymi korzyściami płynącymi z możliwości dostosowania słuchawek Galaxy Buds do swoich uszu jest lepsza izolacja od otoczenia zewnętrznego. Jest to przydatne podczas używania słuchawek w domu, komunikacji miejskiej lub na siłowni, ale może przeszkadzać podczas jazdy samochodem lub pieszego przemieszczania się w mieście. AirPods nie izolują nas od dźwięków zewnętrznych.

W przypadku wygody użytkowania z dużą przewagą wygrywają Galaxy Buds.

Kolory

W chwili obecnej Galaxy Buds dostępne są w kolorze białym, czarnym oraz na wybranych rynkach żółtym. W przypadku AirPods dostępny jest jedynie biały kolor.

Podsumowanie

Źródło: Macworld

Samsung wykonał duży postęp względem poprzednich słuchawek bezprzewodowych podczas projektowania Galaxy Buds. Nie można powiedzieć, że są to złe słuchawki. Dobrze izolują od otoczenia zewnętrznego, obsługują bezprzewodowe ładowanie, są wygodniejsze i można je kupić w różnych kolorach, jednak kosztując nie wiele mniej niż AirPods użytkownikom iPhone zdecydowanie polecamy zakup AirPods. W przypadku użytkowników smartfonów z Androidem Galaxy Buds ze swoimi wieloma przewagami i możliwościami konfiguracji będą dobrym wyborem. Są też miłym dodatkiem, jaki możemy uzyskać zamawiając Galaxy S10 i S10+ w przedsprzedaży. Szkoda jednak, że nie są oferowane do modelu S10e, który w Polsce zapewne będzie najchętniej wybieranym tegorocznym flagowcem Samsunga.